El Govern reforça els equips de seguretat després de l'incident de la façana del Palau de la Generalitat i l'augment de protestes

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha explicat aquest dilluns que al reforç de la seguretat als edificis del Govern- acordat aquest diumenge després de l'incident amb pintura a la façana del Palau de la Generalitat- s'hi sumarà també més seguretat als actes de l'agenda pública dels consellers i alts càrrecs.



La façana del Palau de la Generalitat i el terra de la plaça Sant Jaume van acabar plens de pintades vermelles aquest diumenge. La Guàrdia Urbana atribueix l'acció a un grup format per una desena de persones, vinculades al sector de l'hostaleria i la restauració que protestaven en contra del tancament de la seva activitat. Durant la manifestació no hi va haver cap detenció, tot i que hi havia agents dels Mossos davant de l'edifici de Palau. Ara bé, aquest dilluns la policia catalana ha denunciat penalment a quatre persones per aquests fets, que van provocar danys a un patrimoni declarat bé d'interès nacional que requerirà de treballs de restauració arquitectònica.

En aquest sentit, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat que no hi haurà "cap cessament" al cos en relació amb la gestió dels actes del diumenge i ha argumentat que "la situació actual que estem vivint es dona aproximadament cada cent anys".

Els altres punts del reforç de la seguretat tenen a veure amb la presència contínua durant 24 hores d'una furgoneta d'antiavalots al Palau de la Generalitat, així com l'increment del suport a les seus dels departaments més implicats en la gestió de la Covid-19, que són Salut, Interior i Empresa. Miquel Sàmper ha assegurat que la mesura s'allargarà "fins que desaparegui aquest sentiment de frustració i ràbia".

"Hem de ser capaços de llegir la realitat, i davant la situació actual fruit de les mesures restrictives i la ràbia al carrer aquestes situacions es poden tornar a repetir", ha explicat Sàmper en relació amb els fets del diumenge en què un grup de persones van llançar pintura a la façana del Palau de la Generalitat. Va ser llavors quan Sàmper, Sallent i el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, es van reunir d'urgència i van decidir incrementar la protecció dels edificis del Govern i fer-la més visible, decisió que estarà en vigor fins que la crisi "estigui estabilitzada".