El Govern restringeix la mobilitat a cinc comarques del sud aquest dimecres per la DANA

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que aquest dimecres es restringirà la mobilitat a cinc comarques tarragonines com a mesura de precaució davant els possibles efectes de la DANA. El Govern enviarà un missatge d'alerta mitjançant el sistema Es-Alert que afectarà les zones amb alerta taronja, on també se suspenen les classes. Les comarques afectades són Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Tarragonès, amb mobilitat restringida entre les 6 h i les 24:00 h.

En una compareixença dels del Palau de la Generalitat aquest dimarts, la consellera ha admès que el temporal de pluges intenses previst per a les pròximes hores al territori els condueix a prendre diverses de mesures. Això no obstant, no es preveu que tingui una afectació com la setmana passada, per bé que les previsions meteorològiques assenyalen la inestabilitat del fenomen. "Hem d'extremar les mesures de precaució", ha reivindicat Parlon, per tal de "protegir la vida de les persones".



Risc d'inundacions al Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Tarragonès.



Activem mesures a les 5 comarques (demà des de les 6.00 h fins a les 24.00 h):



- Restricció de la mobilitat, excepte serveis essencials.



Suspensió de l'activitat educativa, esportiva i dels…

Protecció Civil ha situat en estat d'alerta el pla Inuncat per pluges intenses al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Dimecres es poden superar puntualment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts al litoral des del Montsià al Tarragonès.

Hi ha actiu un avís per acumulació de pluja de 3 de 6 al sud de Catalunya per probabilitat de registres de 100 litres per metre quadrat en 24 hores, i un altre per intensitat de pluja de 4 de 6 per possibilitat de precipitacions amb 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. S'esperen precipitacions amb menys intensitat a les comarques del nord de Girona.

#ProteccióCivil activem en alerta el pla #INUNCAT per les pluges intenses previstes avui i sobretot demà al terç sud de Catalunya#alertaCAT



Nota de premsa:

Cinc comarques en alerta

Així doncs, dimecres hi ha probabilitat que a les comarques de les Terres de l'Ebre i Tarragona, concretament al Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Montsià i Tarragonès, es pugui superar puntualment el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta. La distribució geogràfica del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local.

També està en prealerta el pla Procicat pel fort onatge previst a tot el litoral, en especial a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. Les previsions indiquen que les onades podran superar els 2,5 metres (maregassa).

Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i que no es travessin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general allà on estigui plovent o on ja hi hagi acumulació d'aigua. També cal allunyar-se del litoral i dels llocs on les onades trenquin amb força, especialment d'espigons, esculleres, passejos marítims i altres zones on trenquin les onades a prop.