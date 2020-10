El Govern treballa en un seguit de restriccions per evitar la massificació dels espais naturals

Després que diversos parcs naturals alertessin de la massificació que havien patit en diversos espais durant aquest estiu, el Departament de Territori i Sostenibilitat pretén portar a terme un seguit d'actuacions per evitar que les mateixes escenes es repeteixin l'any vinent. Les dades, que s'han presentat en una roda de premsa aquest divendres, evidencien que el volum de visitants s'ha incrementat en nombrosos espais naturals de Catalunya. A partir d'aquí la intenció del Govern és treballar en diverses línies de treball, com ara la regulació dels accessos, la limitació de l'aforament, l'increment de la vigilància o la realització d'una campanya de comunicació i educació ambiental per garantir al respecte als espais i evitar que es repeteixin determinades escenes.



Durant els darrers mesos han proliferat les escenes de massificació en punts com el Pedraforca, el cim de la Pica d'Estats o Montserrat, entre molts altres, una qüestió que ha generat un fort debat sobre què fer, tal com vam reflectir en aquest reportatge. De fet, diversos parcs naturals, com el de l'Alt Pirineu, havien manifestat la necessitat d'establir algun tipus de regulació per impedir la massificació de punts com la Pica d'Estats. També han reclamat una certa actuació entitats com la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Aquest divendres, la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, ha explicat que "es treballa en àmbits com la gestió d’accessos, la vigilància i la sensibilització ciutadana per tal de protegir aquests espais tan fràgils i garantir una experiència de natura més plena als visitants".

Pel que fa als accessos, la intenció és "donar eines i suport al món local" perquè ho faci, també a través del finançament "a càrrec dels visitants de la vigilància i informació en determinats indrets naturals especialment fràgils". A més a més, es vol "limitar l'aforament màxim en determinats indrets i moments i orientar els fluxos de visitants", per tal de reduir-ne "l'impacte ambiental".

Increments generalitzats

Segons les dades que ha donat conèixer el Departament de Territori i Sostenibilitat, hi ha sis espais naturals que han doblat els visitants aquest estiu, mentre que n'hi ha d'altres que han vist també augmentar significativament el usuaris. En concret, els que han doblat l'assistència són el paratge natural de Poblet, el Delta de l'Ebre, els Ports, el parc natural del Cadí-Moixeró, el Cap de Creus i les capçaleres del Ter i del Freser. Pel que fa a d'altres espais, el Parc Natural de l'Alt Pirineu ha registrat augments del 19% i el 25% els mesos de juliol i agost, respectivament, i, per exemple, l'accés a la capçalera de la Vall Ferrera, on hi ha la Pica d'Estats, ha passat de 8.102 visitants l'any passat a 10.566 enguany. Conseqüència? S'ha col·lapsat molts dies l'aparcament de la Molinassa.

Marta Subirà: "Cada parc és diferent i cal implementar les mesures cas a casa, amb consens dels ens locals i els veïns de la zona"

A Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en canvi, no s’han produït increments desmesurats, perquè que els principals accessos es troben regulats i es pot limitar l’aforament mitjançant les zones d’aparcament. Amb tot, ha crescut la gent que hi va per lliure i, per exemple, "s’ha registrat un augment de més del 93% en comptadors automàtics en diferents sectors".



Subirà ha conclòs que s’han produït una sèrie de disfuncions com a conseqüència d’aquests increments, i que "calen més recursos materials, econòmics i humans dels que hem tingut fins ara per fer-hi front". Però ha recordat que "cada parc és diferent", i que "cal implementar les mesures cas a cas, amb consens dels ens locals i els veïns de la zona".

Comportaments incívics

El Departament admet que l'augment de visitants als espais naturals és una tendència dels darrers anys, però que enguany s'ha disparat per la necessitat social de sortir de les àrees urbanes després del confinament. Això, però, "ha portat als parcs un públic menys respectuós i desinformat que no és usuari habitual d’aquests espais". Entre els comportaments que denuncia hi ha la massificació d'espais emblemàtics, el bany no autoritzat en estanys, gorgs o torrents, la menor afluència als refugis de muntanya i la proliferació d'acampada sense autorització, l'acumulació de deixalles fora dels punts de recollida o l'ús creixent de les bicicletes elèctriques "que permeten a més gent arribar a llocs que abans eren inaccessibles per a una immensa majoria".