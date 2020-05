El Govern treballarà en un pla de reactivació econòmica per "rescatar els treballadors i l'economia productiva"

El Govern de Catalunya elaborarà un pla de reactivació econòmica i protecció social per afrontar la crisi del coronavirus, aplicant una "política econòmica expansiva" amb mesures per enfortir l'administració pública: "El 2008 es va rescatar el sector financer. Ara és l'hora de rescatar les persones treballadores i les empreses de l'economia productiva", ha dit el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, durant la roda de premsa per presentar aquest pla.



Tal com han anunciat Aragonès i el president Quim Torra, l'Executiu desenvoluparà una sèrie de mesures per lluitar contra el coronavirus i els seus efectes en tres fases: en primer lloc, per fer front a l'emergència sanitària; en segon lloc, dotant de liquiditat a les empreses i treballadors i, en tercer lloc, aplicant mesures per a la preocupació i la reactivació econòmica. "Ens centrarem en els sectors més durament castigats per la crisi", ha dit Torra, qui també ha anunciat que per elaborar aquest pla es crearà una comissió formada pels Departaments amb implicacions econòmiques i socials.

Segons les previsions del Govern, la crisi del coronavirus pot generar una caiguda del 7,6% del Producte Interior Brut (PIB) i una recuperació del 6,5% el 2021. L'Executiu també ha previst quin podria ser el pitjor escenari en cas que les polítiques econòmiques no generin els impactes desitjats, amb una caiguda màima del 8,8% i un creixement menor el 2021, d'un 5,1%. Aragonès ha defensat que cal intervenir públicament l'economia per pal·liar els efectes negatius que puguin tenir les transformacions vinents: "Aquesta crisi econòmica acabarà accelerant molts canvis que ja s'estaven produint. Hem d'intervenir amb diàleg amb els sectors perquè la reactivació serveixi per generar una economia més prospera per a tothom, evitant oligopolis que deixin fora les petites empreses".



Sobre les mesures per fer front a la crisi econòmica i social, Torra només ha explicat quines seran les funcions de la comissió: elaborar el pla, analitzar propostes d'actuació de cada departament, proposar altres actuacions adients en funció de l'evolució econòmica, portar a terme els estudis pertinents per fomentar les propostes i posar sobre la taula les modificacions pressupostàries necessàries, després que el Parlament donés llum verda als pressupostos d'enguany. Sobre com es finançarà una intervenció pública de l'economia que preveuen major que l'usual, Aragonès ha explicat que faran ús de la llei de mesures fiscals que, segons el conseller, "grava les rendes altes i els grans patrimonis" d'aquest país.

El Govern es manté escèptic amb el fons autonòmic

Preguntat pel fons per les comunitats autònomes dotat amb 16.000 milions d'euros que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest migdia, Aragonès s'ha mantingut escèptic i ha afirmat que no hi confiaran fins a veure els detalls: "L'experiència ens ensenya que cal saber el detall". El conseller ha demanat que aquests diners siguin transferències i no "préstecs reemborsables amb interessos", de caràcter immediat i sense condicions perquè "Catalunya pugui dur a terme les seves polítiques econòmiques": "Demanem el mateix que ell està demanant a Europa".



A més, Torra també s'ha referit a la proposta de pròrroga d'estat d'alarma que Sánchez vol portar al Congrés, i ha defensat votar-hi en contra per mostrar el seu desacord amb la dinàmica centralitzadora del Govern de Sánchez. En aquesta línia, el president ha defensat que "finalment se'ns ha acabat escoltant. Tard, però se'ns ha acabat escoltant", tot i que seguiran fent "reclamacions": "La millor manera de gestionar una epidèmia és fent que les decisions es prenguin de manera més descentralitzada".