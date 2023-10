El grup neonazi Combat 18 havia fixat com a objectiu mesquites i la comunitat jueva

La branca del grup neonazi Combat 18 instal·lada a l'Estat -especialment a Catalunya- no tenia un "pla concret d'atac", però havia fixat com a "prioritat" mesquites i la comunitat jueva. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional en van detenir aquesta setmana 16 membres, 11 dels quals a Catalunya. Es tracta d'una organització ultra vinculada al nacionalsocialisme i al supremacisme blanc.

El cos policial ha explicat aquest dijous que va detectar l'existència del grup principis del 2022 a través de les xarxes socials. Segons ha detallat el cos sobre l'anomenat cas Drakarys, el grup s'ha desarticulat en una "fase inicial" de la seva creació quan "no hi havia una perillositat real per la ciutadania".

Tanmateix, el grup neonazi instal·lat a l'Estat tenia una estructura jeràrquica, mantenia reunions periòdiques, buscaven finançament i també aconseguir armes de foc. A més, aquests perfils que van entre els 29 i els 49 anys estaven "altament radicalitzats" i ja havien comès delictes d'odi vinculats amb l'origen ètnic o la discapacitat de les seves víctimes, una piulada dels Mossos a X. Amb tot, la policia catalana afirma que hi ha "càrrega probatòria suficient" per demostrar que són una organització criminal.

"És una organització criminal perquè la raó de la seva existència és cometre delictes contra els objectius comentats", ha subratllat en roda de premsa l'intendent David Sánchez, sotscap de la Comissaria General d'Informació. "Malgrat que no hagin fet aquestes accions, hi ha prova de càrrega suficient per demostrar que s'havien configurat amb aquest objectiu, i això és un delicte greu", sosté el responsable.

Els Mossos d'Esquadra veuen el cas Drakarys com un "clar indicador de l'amenaça que suposa la ultradreta", segons un fil a X. La policia catalana destaca els programes de protecció, la pedagogia i la prevenció que es fa en contra d'aquests "fenòmens que són una amenaça a la seguretat de Catalunya".

Segons ha detallat l'intendent, la branca de Combat 18 a Espanya ha quedat desarticulada, però el cos manté oberta la investigació i no descarta que es pugui obtenir càrrega probatòria contra altres persones. Sánchez ha detallat que les operacions policials a Catalunya contra aquests grups no han augmentat, però ha admès que es mantenen constants.



El gruix a Catalunya, amb connexions internacionals

El "gruix" de l'organització es trobava a Catalunya i comptava amb una pròpia disciplina i estructura interna, amb la figura d'un president i diversos càrrecs com el de tresorer o un sergent d'armes. Es trobaven cara a cara de forma periòdica i mantenien contacte a través de les xarxes de forma constant.

Amb els membres de fora de Catalunya el contacte que es va detectar era sempre a través de les xarxes. Els Mossos van constatar que el grup mantenia connexions internacionals "evidents" amb altres branques de l'organització a altres països, amb motivacions com aconseguir armes de foc.



Una línia de propaganda

La branca espanyola de Combat 18 havia iniciat una línia de propaganda per fer captació cap a "persones vulnerables" per arrossegar-les cap a l'organització, segons han detallat també els Mossos d'Esquadra. Haver-se donat la incorporació de membres més joves, l'organització s'hagués convertit "en un pol d'atracció", segons el responsable.

Els detinguts actuaven a partir de l'anomenat Manual del soldat polític, que és el document de referència on es parla de quins són els enemics a batre i les consignes d'actuació. Els Mossos han explicat que l'operatiu s'emmarca dins la lluita del cos contra el supremacisme blanc, un "moviment planetari" basat en teories de la conspiració i la idea que la "nació blanca" està sent amenaçada. Entre els objectius hi ha els musulmans, els jueus, el col·lectiu LGTBI, les persones amb diversitat funcional i les onegés, però també els polítics i governants com a "responsables" de "l'amenaça" que pateix "la nació blanca".