Guanyem Badalona incorpora com a número tres l'activista Marcel Vivet malgrat estar inhabilitat

Guanyem Badalona ha presentat l'activista Marcel Vivet com a número 3 de la candidatura que encapçalarà Dolors Sabater a les eleccions municipals del 28 de maig. L'organització vol visibilitzar així la seva lluita contra la repressió al moviment independentista. L'anunci s'ha fet malgrat sobre Vivet pesa una condemna d'inhabilitació de tres anys pels incidents de la manifestació contra l'associació policial Jusapol a Barcelona de l'any 2018. Ara mateix diputada al Parlament de la CUP – Un Nou per Guanyar, Sabater va ser alcaldessa de la ciutat durant tres anys (2015-2018).

Vivet ha dit que es presenta a les eleccions "peti qui peti i piqui a qui li piqui". "Hi ha molts que segur que ja tenen urticària de veure'ns als carrers", ha etzibat. L'activista afirma que fa el pas "diguin el que diguin uns papers o unes lleis que en moltes ocasions són injustes".

Durant la seva presentació com a membre destacat de la candidatura de Dolors Sabater, Vivet ha insistit que la seva feina és "lluitar" contra la repressió i participar de la política de la seva ciutat "malgrat que hi hagi gent que no ho vulgui". Vivet diu que han estat molts els intents per frenar-lo, però que malgrat això seguirà endavant.

L'activista, que es va donar a conèixer per la condemna pels incident de la protesta contra Jusapol ja havia estat vinculat a Guanyem Badalona i en el passat havia format part de l'equip d'assessors de Dolors Sabater. Ara la candidata li dona un lloc rellevant a la llista per enfortir, diu Sabater, el "lideratge que necessita Badalona".

Diverses propostes

Sabater, que va ser alcaldessa de la ciutat durant tres anys -de juny del 2015 a juny del 2018- defensa la incorporació de Vivet com una "gran aportació", tant per a Guanyem Badalona, com per a la ciutat. Situant-lo com a número 3 de la llista Sabater que Vivet serà una persona que "governarà" a Badalona "aportant objectius per al jovent.

En aquesta sentit, el mateix Vivet ha presentat cinc propostes de Guanyem per als joves: un programa d'orientació laboral i contra l'absentisme escolar, la potenciació de l'esport com a eina d'arrelaments als barris, la creació d'un espai autogestionat, més mesures de participació i la fi de llicències per a les cases d'apostes.