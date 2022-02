Entre Barcelona i Kiev hi ha 2.394 quilòmetres, per anar-hi en avió es triga tres hores i dos quarts (la durada d’un vol cap Tenerife). Ben a tocar de casa nostra hi ha una guerra, els tancs russos campen per Ucraïna, l’horror s’escampa. I paraules com fronteres, imperi, tropes, bombardejos i míssils ressonen arreu. Amb l’escenari actual en el qual es parla molt de l’antiga Unió Soviètica, d’Orient i d’Occident, de la Segona Guerra Mundial i de les ànsies imperialistes de Putin hi ha un grapat de llibres que ajuden a saber més coses de Rússia, hi ha assajos de no-ficció, però també novel·les que ajuden a entendre les entranyes de la guerra.

'Putin trenta anys després del final de l’URSS', Llibert Ferri (Edicions de 1984)

"La Rússia de Putin no s’entén sense la humiliació que va representar l’esfondrament de la Unió Soviètica, de la mateixa manera que l’arribada de Hitler al poder no s’entén sense la humiliació que van representar per a Alemanya les reparacions de guerra imposades el 1919 pel Tractat de Versalles", això és el que planteja el llibre de Llibert Ferri, que comença el 2006 amb l’assassinat de la periodista Anna Politkóvskaia i del policia exiliat a Londres Aleksandr Litvinenko. Putin, un home del KGB, un txequista, governa des de la tardor de 1999 amb la intenció de fer de Rússia un estat policial i perpetuar-se en el poder. Refer l’imperi aplicant a Ucraïna la doctrina soviètica de "sobirania limitada", desencadenant una guerra civil, annexionant-se Crimea i ocupant el Donbass és un dels deliris que Putin tenia al cap el 2008. Ara, al 2022, una vegada més la realitat supera la ficció.

'Entender la Rusia de Putin', Rafael Poch (Akal)

"De la humillación al restablecimiento", diu el subtítol d’aquest llibre del periodista Rafael Poch. El volum analitza el règim de Putin, el seu nacionalisme i el seu menyspreu i desconfiança cap a Occident. Poch, que coneix bé la Rússia postcomunista, adverteix del cinisme escèptic del dirigent rus i es remunta als anys noranta per exposar els motius de la dissolució de l’URSS, i la força de la humiliació que es va escampar entre la població russa. Aleshores Rússia va entrar en una gran depressió i de mica en mica, la idea de recuperar la força del país va minar la política del país. Aquest llibre repassa aquests aspectes i molts d’altre i és una mena d’epíleg de les grans cròniques que Rafael Poch va fer sobre el final de la URSS i el naixement de la nova Rússia.

'Rusia frente a Ucrania', Carlos Taibo (Catarata)

Un llibre que malauradament recupera tota l’actualitat i que escrit amb vocació pedagògica, analitza els aspectes fonamentals de les tensions entre Rússia i Ucraïna. Taibo repassa el context contemporani dels dos països, des de la crisi ucraïnesa que es va saldar amb la fi del president Yanukóvich i les trames que van fer esclatar el conflicte a Crimea. Les reflexions de Taibo també apunten sobre el paper que hauria de desenvolupar la Unió Europea i els Estats Units respecte tot plegat.

'Rússia, l’escenari més gran del món', Manel Alías (Ara llibres)

No és cap novetat que Manel Alías coneix bé les contradiccions de Rússia, però el que està fent aquests dies a TV3 i Catalunya Ràdio és excel·lent. Amb la serietat i la tendresa que el caracteritzen sap explicar realitats duríssimes. I amb aquests ingredients i també amb humor va construir el llibre Rússia, l’escenari més gran del món, un testimoni meravellós sobre les entranyes de Rússia. Al llibre hi ha abocat totes les històries que més el van atrapar durant la seva estada a Rússia, per això hi són presents els grans esdeveniments de la geopolítica, però sobretot se centra en les persones que ha anat coneixent com el pare de la bomba atòmica o experiències extremes com la vida a cinquanta graus sota zero.

'Altres Rússies', Victòria Lomasko (Godall edicions)

L’artista i activista Victoria Lomasko ens acosta a la gran diversitat de la societat russa que pateix i que protesta. A través de les pàgines d’aquest volum intuïm com són els oblidats del sistema i conèixer alguns dels conflictes que bullen sota l’impenetrable discurs oficial. El llibre recull els reportatges fets per Lomasko del 2008 al 2016, uns treballs d’estil realista i traç gruixut que parteixen del que ella ha vist en directe, no refiant-se ni de vídeos ni de fotografies. Potser per això el seu treball és revelador alhora que trasbalsador. La traducció del text és a cura de Marta Nin.

'Viatge a Rússia', Josep Pla (La Butxaca)

El 1925, quan Josep Pla encara no tenia els trenta anys visita Rússia. Feia molt poc de la Revolució Russa i d’aquell viatge en van sortir dos textos reunits en aquest volum: Viatge a Rússia i el perfil del comunista Andreu Nin. En el primer, Pla s’acosta a la realitat russa amb una mirada neta i jove i descobreix Moscou i el Kremlin, i aborda el comunisme i la revolució bolxevic. Respecte al retrat que dedica a Andreu Nin és més descregut. El polític i sindicalista català va ser qui el va acollir a Moscou. Andreu Nin va morir en mans dels estalinistes per la seva filiació trotskista. D’aquest volum també destaca el pròleg de l’eslavista Marta Rebón.

'Guerra i pau', Liev Tolstoi (Edicions 62)

A banda de ser un clàssic de la literatura universal, Guerra i Pau segurament és la mare dels ous de totes les novel·les que aborden els problemes que van fer esclatar la Rússia dels tsars. Quan es va publicar per primera vegada va ser titllada de revolucionària, va marcar molt a Lenin. Un fresc èpic i històric de l'aristocràcia russa en el temps de les guerres napoleòniques, vertebrat amb uns personatges inoblidables. (Traducció a càrrec de Carles Capdevila Recasens).