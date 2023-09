HBO Max incorpora una col·lecció específica de títols en català

HBO Max ha incorporat una col·lecció específica amb títols disponibles en català al seu catàleg. L'actualització converteix la plataforma de continguts audiovisuals en la primera que ofereix un apartat en català amb sèries i pel·lícules doblades o produïdes en català.

En el llistat d'HBO Max s'hi poden trobar més de 87 pel·lícules de les 114 que té la plataforma en català, així com una de les dues sèries que tenen en català. La col·lecció porta per títol 'En català', pels usuaris que tenen la interfície en castellà, o 'Catalan content' per aquells qui la tenen configurada en anglès.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha aplaudit la novetat i ha considerat que forma part de la feina que fa el Govern per "normalitzar el català a les plataformes". "Estem fent grans passos!", ha celebrat a través d'una piulada a la xarxa social X.

Més d'un centenar de títols

Al mes de juny, el Govern de la Generalitat i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) van presentar un conveni per incrementar la presència de títols en català a les plataformes audiovisuals, tant doblats com subtitulats. La CCMA posava així a disposició del Departament de Cultura els milers de doblatges i subtítols que tenen en arxiu. Ara la Conselleria analitza el catàleg de cada plataforma i els trasllada els materials perquè els publiquin.

Gràcies a l'acord, la plataforma HBO Max està incorporant més d'un centenar de pel·lícules en català. Fins ara només comptava amb una desena de produccions en aquesta llengua, però des de l'inici de les converses amb Cultura, la plataforma "ha respost positivament a la petició d'incloure continguts en català", defensen des de l'executiu català.

Al juliol, la plataforma ja havia augmentat exponencialment el seu contingut en llengua catalana arran del conveni. En tan sols un mes, HBO Max va passar de tenir menys del 0,1% del seu catàleg en català, a tenir el voltant del 7% del catàleg en català.