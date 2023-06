Govern i CCMA anuncien la incorporació de centenars de títols en català a les plataformes audiovisuals

El Govern de la Generalitat i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han presentat aquest dijous un conveni per incrementar la presència de títols en català a les plataformes audiovisuals, tant doblats com subtitulats. La CCMA posarà a disposició del Departament de Cultura els milers de doblatges i subtítols que tenen en arxiu i la Conselleria analitzarà el catàleg de cada plataforma i els traslladarà els materials perquè els publiquin.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga Ibáñez, i la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, han presentat avui aquest conveni. "La mesura permet donar una segona vida als doblatges de la CCMA, que es referma com a gran espai impulsor de la llengua catalana en el món audiovisual", ha dit Romà. "Des de l'inici de la legislatura que estem fent una feina que era urgent", ha dit la consellera Garriga. "Ara és important que cada cop que escolliu quina pel·lícula o sèrie voleu veure, busqueu si té l'opció en català", ha defensat.

Gràcies a l'acord, la plataforma HBO Max incorporarà en els pròxims mesos més d'un centenar de pel·lícules en català. Fins ara només comptava amb una desena de produccions en aquesta llengua, però des de l'inici de les converses amb Cultura, la plataforma "ha respost positivament a la petició d'incloure continguts en català", defensen.

D'aquest centenar, aquesta setmana ja se n'han penjat 43. S'hi poden veure produccions de gran abast com El gran Gatsby, Gravity, 300, El franctirador, Batman Begins, El cavaller fosc, Lluita de titans, Llanterna verda, Com matar el teu cap, Sherlock Holmes, Ressaca a Las Vegas, V de Vendetta, El curiós cas de Benjamin Button, Gran Torino, Interstellar, Mad Max: fúria a la carretera, Origen i Polar Express, entre d'altres.

A aquesta novetat se suma a la feina del Govern amb Netflix. Des de l'acord del març del 2022, Netflix ha doblat i subtitulat 127 títols propis al català. I ara s'hi sumaran els títols de la CCMA que coincideixin amb el seu catàleg.

En les setmanes vinents comptaran amb una trentena de títols en català. Per exemple, es podran veure títols: Punyals per l'esquena, 1917, Green Book, Capità Fantàstic, Karate Kid (2010), El nom de la rosa, Píxels, o Un Nadal de bojos, entre d'altres

El Departament de Cultura també treballa amb altres plataformes com Amazon Prime Video, que ja està doblant pel·lícules i sèries al català. D'altra banda, Movistar Plus+ també subtitula bona part del seu catàleg. I Filmin està doblant per primer cop sèries al català, i altres empreses. Totes elles també incorporaran més títols pròximament.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, amb la queta per promocionar el català a les plataformes. — Guillem Roset / ACN



Natàlia Garriga ha assenyalat que "les plataformes compten cada cop amb més pel·lícules i sèries en català, gràcies a la feina" del Govern. "Ara, gràcies també a l'equip de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals", ha afegit.