Helena Maleno: "Fernández Díaz va començar el meu cas, Zoido el va continuar i Marlaka no ha canviat res"

Seguiments policials, retencions a fronteres durant temps prolongat, alertes policials vinculades al seu passaport, escoltes telefòniques, amenaces de mort per xarxes socials i per trucades, dos entrades al seu domicili a Tànger (el Marroc). Fins a 37 atacs ha comptat l'equip de defensa d'Helena Maleno (El Ejido, 1970) en tot just un any. Des que es va arxivar la causa judicial marroquina contra ella per un delicte de tràfic de persones el 2019, la vida de Maleno es va convertir en un infern al país veí i principal soci estratègic de l'Estat espanyol per contenir les migracions en la davantera sud.



No és que la seva vida hagi estat un recés des que es va establir a Tànger, fa gairebé dues dècades. Sempre ha estat una figura incòmoda per als governs, fos l'espanyol o el marroquí. La seva tasca com a defensora dels drets humans, les seves alertes als equips de rescat quan una pastera està a la meitat de la mar, les seves denúncies de la brutalitat policial contra els cossos dels que intenten travessar fronteres i la seva ferma crítica a les "polítiques de mort" que Europa i Espanya subcontracten al Marroc l'han convertit en objectiu des de fa temps. Des que va fundar Caminando Fronteras, ella i la seva xarxa han documentat atrocitats marroquines amb la vènia o la implicació d'Espanya. Des de les morts del Tarajal el 2014 i els trets de pilotes de goma de la Guàrdia Civil, fins a les pallisses a migrants que intenten saltar les tanques de Melilla i Ceuta, passant per devolucions en calenta al mar que han costat vides.



Mai ha callat, fins que la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) de la Policia Nacional va elaborar un informe després de nombroses escoltes telefòniques. Un informe que, segons Maleno, només contenia mentides i falsedats i que la Fiscalia de l'Audiència Provincial va acabar rebutjant per falta d'indicis de delicte. Però aquest "dossier criminal" va ser remès al Marroc, on sí que va haver-hi una recerca judicial que tampoc va trobar cap delicte. Maleno va continuar parlant, va continuar denunciant. El passat 23 de gener, Maleno, després d'un viatge de feina, va agafar un avió a Madrid rumb a Tànger. Quan va aterrar, la Policia la va ficar en un altre vol destí a Barcelona i va acabar deportada. Sense avís previ, sense que li expliquessin res. 20 anys truncats d'un cop de ploma. Aquest dilluns ho ha explicat, després d'avisar que una pastera amb 57 persones estava perduda al Mar d'Alborán. Els van rescatar.

Fa quasi dos mesos de la seva expulsió, per què ha esperat tant en denunciar-ho?

"Havia de tenir la meva filla en condicions de seguretat per parlar"

Primer havia de tenir a la meva filla en condicions de seguretat per parlar. També esperàvem que les autoritats reaccionessin i paressin aquests atacs. Volíem esgotar totes les vies abans de sortir públicament, però no ha pogut ser d'una altra forma. Les organitzacions que acompanyen la meva defensa em van recomanar que, si els atacs no havien cessat, sortir públicament podria protegir-me.



Ha estat 32 dies separada de la seva filla. Què temia que li passés al Marroc?

Les filles i fills de defensores dels drets humans són també objecte de persecució. En els dossiers policials que es van fer apareixen els meus fills, dades seves. I aquí ja vaig veure que no era només jo, sinó tota la meva família. A la sortida del col·legi de la meva filla, moltes vegades hi havia persones que ens vigilaven, que feien veure que ens estaven vigilant. Quan jo ja no era allà, ens vam adonar que la nena també estava sotmesa a vigilància policial, sense jo poder viatjar per protegir-la. Imagina quina angoixa més gran. Havien entrat a casa meva, on visc amb ella, quan no estàvem nosaltres. En una de les ocasions es van emportar un calendari meu amb les activitats d'aquella setmana de la meva filla, sabien on anava tota una setmana. Això són tocs d'atenció per terroritzar-nos. Per això sabia que la meva nena estava en risc.



Com es troba ara la seva filla?

Li han causat un patiment molt fort. S'ha anat del país en el qual ha viscut tota la seva vida amb una maleta petita. Tot és allà, on no podem tornar. Ha hagut de deixar la seva escola a meitat d'un trimestre, sense acomiadar-se de les seves amigues i acompanyada d'autoritats consulars per agafar un vaixell. Ella l'única cosa que ha fet és ser la meva filla, la filla d'una defensora dels drets humans.



I vostè, com ha viscut aquest procés?

"Els dossiers de la Policia han destrossat la meva vida i l'han posat en risc"

M'he anat acostumant a viure cada vegada amb menys llibertat. No em movia sola, no sortia a determinades hores, si anava a esdeveniments havia d'avisar que podia haver-hi situacions complicades i que necessito mesures de seguretat. Ho he anat integrant, esperant que la situació canviés, però no ha canviat. Només volia que es reconegués que es va cometre un error amb aquests dossiers de la Policia espanyola que han destrossat la meva vida i l'han posat en risc. Vaig pensar que s'esmenaria, però no ha estat així.



Com van ser les violacions del seu domicili a Tànger?

Són entrades en moments en els quals no estem, però durant els quals es nota que algú ha entrat. No roben res de valor, s'emporten coses significatives. L'última va ser fa pocs dies i es van emportar un mòbil vell i uns documents. Són tocs d'atenció, una manera de dir "puc fer-te el que vulgui quan vulgui", sembrar el terror, una forma de tortura.



Assegura que han presentat a l'Estat espanyol 34 folis d'amenaces i atacs que no han arribat enlloc. On els ha presentat? Quina resposta ha tingut?

Vam presentar fa anys denúncies que havia rebut, amenaces i atacs. Vam demanar en un jutjat que s'investigués, però no es va fer. Al Marroc no he pogut anar a denunciar quan s'han produït agressions, perquè no hi havia garantia, no podia anar a una comissaria a denunciar el meu cas, així que tot s'ha fet a través d'instàncies i organitzacions internacionals. A través del Ministeri d'Exteriors, Espanya ha tingut una actitud proactiva, s'ha implicat. Però Interior és una altra cosa i ha seguit la seva línia de sempre, la dels informes policials que van iniciar tot això.

Fa greus acusacions contra el Ministeri de l'Interior, té proves que té relació amb la seva deportació?

"Personal d'Interior estava assabentat de la deportació. Exteriors, no"

No tenim informació oficial de la deportació, ni tan sols de la part del Marroc. Sabem que va haver-hi una deportació perquè em va passar. Però gràcies a les gestions que després es van fer per veure què havia passat sabem que personal d'Interior estava al corrent que s'anava a produir. Exteriors no. Jo soc lliurada a la Policia espanyola, que em recollirà a la porta de l'avió amb la meva maleta i la meva documentació. Exteriors no sabia res, no se li va comunicar. Exteriors està compromès amb la meva protecció per ser defensora de drets humans i podia haver-me advertit dels riscos de viatjar. Podia haver passat qualsevol cosa. Jo estava sola i se'm va negar l'accés a tots els drets, fins i tot a prendre'm un medicament. Va ser un moment de molta vulnerabilitat.

Tant pel que fa a la seva compareixença com al seu llibre insisteix que és víctima de les clavegueres de l'Estat. Creu que segueix l'ombra de Fernández Díaz al Ministeri?

Sens dubte. En el meu cas, Fernández Díaz va començar tot això, Zoido va continuar negant l'existència dels informes policials, els mateixos que jo tenia damunt de la meva taula perquè ens els van donar al jutjat [riu]. I Marlaska ha continuat aplicant les mateixes polítiques que Fernández Díaz. Les persones que sabem que van participar en aquests dossiers de manera activa segueixen en els seus llocs de responsabilitat dins de la Policia. Interior mai s'ha reunit amb nosaltres, mai ha respost res ni ha intentat frenar el que passava. Aquest ministeri ha deixat que la Policia em criminalitzi igual que amb Fernández Díaz.



Ha demanat al president del Govern espanyol que es pronunciï. Ha tingut resposta?



"No entenem aquestes diferències entre ministeris, només en el context de les clavegueres de l'Estat"

No. Quan succeeix la deportació, a través de Front Line Defenders, informem de la violència soferta a Exteriors i a Presidència del Govern espanyol. Presidència va contestar que estaven treballant en la meva protecció a través d'Exteriors. Notem que hi havia una preocupació. Apel·lem al president del Govern espanyol perquè hem vist que a Espanya hi ha dos poders, el d'Interior i les seves maneres d'operar a la frontera i en la persecució de persones, i el de la resta de ministeris. Demanem a Sánchez que prengui cartes en l'assumpte perquè té la responsabilitat de dir-li a Interior que pari això. No entenem aquestes diferències entre ministeris, excepte en el context de les clavegueres de l'Estat.

Amb sinceritat, creu que Sánchez respondrà?

Una declaració del president contra la meva persecució seria important, però no tinc molta esperança. M'agradaria. No per mi, sinó per moltes companyes i companys que estan en una situació d'angoixa. L'Estat espanyol està prenent una deriva dura i perillosa des de fa anys. Els canvis de Govern sembla que no afecten aquesta deriva. Cada vegada es criminalitza més a determinades persones, sobretot a migrants. No hi ha més que veure el que està passant amb Serigne Mbayé.



Com afecta a la seva tasca humanitària no poder estar sobre terreny?



Continuarem sent-hi. Durant anys hem sembrat, hem construït i teixit una xarxa molt important que funciona més enllà del que puc representar jo. Són moltes les companyes que estan i les que sostenen el treball. Cal garantir la tasca, perquè si no estaríem acceptant el missatge que si elimines a una persona tot s'ensorra.



Són 20 anys truncats de la nit al dia. Podrà tornar al Marroc, tot i que sigui a recollir les seves coses?



No crec que em deixin tornar a recollir les meves coses, però hi ha una cosa que no em poden treure [Silenci. Veu trencada]. El Marroc és al meu cor i també és el meu país i el país dels meus fills. Tota la gent d'allà que estimo no me la podran treure mai.