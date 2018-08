Històries de refugi a la Barceloneta: "Volem que tothom sàpiga com és de difícil arribar a una terra segura i de pau"

Peter va decidir deixar Nigèria el novembre de l'any passat perquè la vida ja no era segura per a ell. "Podien matar-me", explica a la Barceloneta. Juntament amb la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) s'ha proposat ser la veu d'una campanya, L'altre so de la mar, que busca conscienciar a les platges de l'Estat espanyol sobre els milers de persones que es veuen obligades com ell a arriscar la seva vida per buscar un lloc segur.



Abans d'arribar a Màlaga, Peter va passar tres dies al mar. Era la primera vegada. No sabia nedar i quan hi era, quan ja no hi havia marxa enrere, només podia resar. "Li demanava a Déu que si no arribava a Espanya, almenys pogués tornar al Marroc", relata afectat. El seu germà va morir en condicions semblants el 2010 i només podia pensar en què no volia que els seus pares haguessin de tornar a viure una tragèdia així.

Històries com la d'aquest nigerià s'amaguen en cinc caragols de mar que el CEAR ha portat a les platges de Barcelona i que després seguiran rumb a València o Múrcia. En posar-les en l'oïda, en comptes del so de la mar s'escolta l'odissea de diverses persones que fugen de la guerra o la pobresa i somien amb una vida al primer món. També hi ha vuit caragols de mar digitals a Twitter, amb el hashtag #ElOtroSonidoDelMar.

Reproduce este vídeo 🔊▶ y escucharás el sonido del interior de una caracola 🐚 encontrada en Barcelona.📍 #ElOtroSonidoDelMar pic.twitter.com/LFkWnTBwhe — CEAR (@CEARefugio) 7 de agosto de 2018



Peter mai va pensar que acabaria a Barcelona. Primer va arribar a Miraflores, a Madrid, on anava a jugar a futbol. Però es va trencar una cama i les seves esperances es van truncar. Va perdre l'oportunitat de jugar a Madrid i el Moviment per la Pau el va acollir durant tres mesos a Barcelona. D'aquí va arribar a un alberg en el qual va estar dues setmanes fins que va rebre la trucada de CEAR.



Com tants altres refugiats que arriben al país, Peter està estudiant castellà i vol ser un pont entre Nigèria i Espanya. Ja ha conegut aquí a molts dels seus compatriotes que no saben l'idioma i desconeixen moltes oportunitats com cursos universitaris que s'imparteixen en anglès. "Encara que la desocupació és alta, els africans estem acostumats a crear el nostre propi treball", diu amb confiança. Aquí té un parell d'amics i se sent a casa "d'alguna manera" encara que la vida lluny de la seva primera llar "és difícil" i trobi a faltar "a la família, els amics i el menjar".

"Volem que tothom sàpiga com és de difícil arribar a una terra segura i de pau", assenyala Estela Parella, directora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Fent arribar les veus dels refugiats, volen "posar en evidència les dificultats en què es troben aquestes polítiques de tancament i externalització de fronteres que suposen una violació constant dels drets humans". L'acció es converteix en una exigència, a l'Estat espanyol i la UE, de vies "segures i legals" per evitar que milers de persones com Peter emprenguin camins de fugida cada vegada més perillosos.



El canvi de govern ha suposat algunes variacions en política migratòria que des de CEAR veuen com "gestos importants". Però volen que els socialistes elaborin un pla d'actuació unificat que asseguri que tot aquell que arribi a costes espanyoles, independentment del port des del qual ho faci o al que arribi, sigui acollit amb garanties.

40.000 persones han mort al mar Mediterrani durant el segle XXI

La resposta de la UE, en una carta del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, el president Pedro Sánchez, agraïa aquests gestos però recordava que els recursos són "limitats". "És una il·lusió creure que es poden tancar les fronteres mentre les desigualtats siguin tan importants", al·lega Pareja, que titlla la de la Mediterrània com una de les fronteres més mortíferes del món. Segons la campanya, 40.000 persones han mort al mar durant aquest segle XXI. "És absurd seguir així fins que no es treballi a erradicar les causes que generen aquestes desigualtats", rasa la directora.



Peter relata que si hagués de repetir-ho, no tornaria a fer aquest viatge, perquè va ser "una experiència terrible". Però no va tenir alternativa. "El racisme existeix a tot arreu i va més enllà del color; a Nigèria hi ha ètnies que es creuen superiors a unes altres, així que no és una cosa de països europeus", argumenta per demanar que siguem capaços de mirar més enllà: "Si ho aconsegueixes, pots aconseguir el que vulguis, si respectes als altres, et respecten".



Travessa el seu discurs l'Open Arms, entre una de freda i una de calenta. El Govern espanyol li ha ofert al vaixell de rescat al port d'Algesires, per desembarcar a les 87 persones que porta a bord des de la matinada de dijous. Quan arribin, d'aquí a tres dies, farà una setmana que estan a la recerca de port segur.