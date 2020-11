El Homrani fa front a les crítiques de l'oposició dient que les destitucions al seu departament són per "reforçar i renovar"

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha explicat al Parlament que els canvis a la cúpula del Departament s'han fet amb la voluntat de "reforçar i renovar". El Homrani ha tornat a demanar disculpes a totes les persones a qui les ajudes per a autònoms han generat una "onada d'insatisfacció". En el marc de la sessió de control del ple del Parlament, el conseller, però, ha culpat el Govern espanyol de "rentar-se les mans" i ha recordat que recentment ha apujat la quota per als autònoms. Per contra, els diputats del PSC Pol Gibert i dels Comuns Lucas Ferro han considerat insuficients les destitucions de dos dels principals dirigents del departament i han demanat a El Homrani que abandoni el seu càrrec.

El Homrani ha admès que en un moment de "molta complexitat" el seu departament no va saber "calibrar" que els ajuts per als autònoms tindrien la resposta que va tenir i ha argumentat que van voler treure les ajudes "de la manera més àgil i més fàcil" perquè arribessin als autònoms. Després de veure el col·lapse que es va generar, el conseller ha reconegut que es van equivocar de model i que per això estan treballant en un de nou. "Disculpes a totes les persones a qui els vam generar una onada d'insatisfacció", ha afegit en seu parlamentària.

Més enllà de l'autocrítica, el conseller ha apuntat cap a Madrid i ha recordat que la mateixa setmana que el Govern va treure l'ajuda per a autònoms, l'Executiu estatal augmentava la cotització per aquests treballadors. A més, ha lamentat que els treballadors de la província de Barcelona aturats des de l'estiu no hagin cobrat encara la prestació d'atur.



Pel que fa als canvis al seu departament, el conseller ha agraït la feina feta a l'exsecretari general Josep Ginesta i a l'exsecretari d'Afers Socials i Famílies Francesc Iglesias, però ha defensat que ara tocava "reforçar i renovar" per donar respostes als ciutadans en uns moments "tan complexes". "El que no faig és rentar-me'n les mans com fa el Govern espanyol. Hem pres decisions per reforçar i perquè en els moments d'incerteses el que hauríem de fer tots els que tenim responsabilitats és donar la millor resposta possible en aquest moment", ha conclòs.

L'oposició demana la dimissió d'El Homrani

Durant les rèpliques, el diputat del PSC Pol Gibert ha recriminat al conseller que demani confiança ciutadana després de les desconfiances en el si del Govern, que es van fer paleses quan El Homrai i el conseller de Polítiques Digitals, Josep Puigneró, es van culpar mútuament del mal funcionament del portal d'ajudes a autònoms. Gibert ha afegit que fer dimitir l'equip que ell mateix va escollir no és suficient. "Conseller, faci un pas al costat i deixi d'acumular titulars. Quan tot l'equip no funciona el que s'acostuma a fer és canviar d'entrenador", ha conclòs.



En la mateixa línia, el diputat dels Comuns Lucas Ferro ha qualificat els ajuts per a autònoms de "gimcana vergonyosa" i ha retret al conseller que carregui les culpes contra Madrid. "Quan assumirà la responsabilitat i abandonarà el càrrec?", li ha preguntat.