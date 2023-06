Identificat l'antiavalot dels Mossos que va ferir un jove amb un tret de foam el 2018

El Centre de Defensa pels Drets Humans Irídia ha identificat l'agent escopeter de la unitat antiavalots dels Mossos d'Esquadra -la Brigada Mòbil (Brimo)- que va disparar un tret de foam a un jove en una protesta contra la celebració del Consell de Ministres del govern espanyol a Barcelona i li va causar lesions greus.

Els fets van tenir lloc el 21 de desembre de 2018 i el noi, l'Ignasi, després de rebre un impacte directe al testicle, es va haver de sotmetre a una operació quirúrgica d'urgència i va perdre l'òrgan.

En un comunicat d'aquest dijous, Irídia ha remarcat que "la situació no era especialment complicada a la zona on es trobava l'Ignasi i en cap cas estava realitzant cap conducta delictiva ni llançaments". L'entitat ja va presentar una querella el 2019 i ara ha aconseguit identificar el mosso en qüestió mitjançant un informe pericial independent a partir d'analitzar diverses imatges. La prova ja s'ha presentat als jutjats.

Investigacions a dues bandes

En el moment de presentar la querella, Irídia va demanar a la Divisió d'Afers Interns (DAI) de Mossos d'Esquadra un informe dels fets i que aportés investigacions internes realacionades amb la identificació dels agents, l'autor del tret i els responsables de l'ordre de disparar. En el comunicat han indicat que els Mossos "van aportar a la causa imatges gravades pel propi cos en el moment de la lesió, així com informes en què s'identifica a 5 agents escopeters; però no es va identificar l'autor del tret".

La DAI va identificar els 5 agents escopeters, però no l'autor del tret

Afegeixen, però, que ells sí han estat capaços de determinar l'agent i que, com va passar amb Roger Español, aquest és un cas més en què "es fa patent que els mecanismes d'investigació interna dels cossos policials no són suficientment efectius".

A hores d'ara el procés es troba en fase d'instrucció i hi ha cinc agents investigats. Segons explica Irídia, un dels escopeters identificats que van efectuar trets a la zona "no anava identificat amb el Número d'Operatiu Policial (NOP), incomplint la Instrucció 6/2013 vigent" i denuncia que l'actuació dels agents "va causar una lesió severa i es va efectuar sense que es donés cap de les circumstàncies habilitants per fer- ho".