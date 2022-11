JxCat, comuns i la CUP proposen eliminar els projectils de foam dels Mossos

Els grups parlamentaris de JxCat, comuns i la CUP proposen eliminar l'ús dels projectils de foam per part dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra i substituir-los per armes menys lesives. El PSC i ERC no tanquen la porta a eliminar-los, però primer en volen estudiar l'ús i l'impacte real. Alhora, quasi tots els grups proposen crear un mecanisme extern i independent del Departament d'Interior per avaluar el funcionament i les pràctiques policials, així com aprofundir en la creació del sistema policial català, format pels Mossos i les policies locals.

Aquestes són algunes de les principals propostes de conclusions dels partits en el marc de la comissió d'estudi sobre el model policial del Parlament. Aquesta comissió es va crear el juliol del 2021 i, després de més d’un any de treball i 23 sessions, les propostes dels grups parlamentaris es votaran el proper 2 de desembre.

Deixar d'utilitzar el foam, sobre la taula

En matèria d'ordre públic, ERC, JxCat i PSC aposten per mantenir l'actual "model de distància" per tal de reduir l'ús de la força, deixant la reacció i la dissuasió com a últim recurs després de la prevenció i la mediació. Respecte als projectils de foam, ERC proposa estudiar els seus efectes en la salut de les persones i verificar si compleixen els criteris de precisió i traçabilitat. A més, es volen fer públics els protocols d'ús d'aquestes armes perquè la ciutadania els conegui.

En canvi, el PSC proposa revisar l'ús del foam, però no retirar-lo sense analitzar-ne l'ús prèviament. Finalment, JxCat proposa substituir "urgentment" el foam per armes menys lesives, mentre que els comuns i la CUP demanen prohibir-lo i retirar immediatament els projectils més lesius. La CUP també vol prohibir les pistoles elèctriques –també conegudes com a Taser–, i els comuns proposen reduir "significativament" la presència i visibilitat de les armes de foc, limitant-les als dispositius i tasques per a les quals siguin imprescindibles.

Comuns i CUP proposen dissoldre les unitats antiavalots

En la gestió dels dispositius d'ordre públic, la policia catalana ha d'incorporar, segons ERC i JxCat, tecnologies que permetin geolocalitzar i registrar les actuacions policials amb un sistema d'arxius audiovisuals. Per la seva banda, els comuns i la CUP proposen dissoldre les unitats antiavalots, la Brigada Mòbil (Brimo) i les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO). En el seu lloc, plantegen crear noves unitats territorials "polivalents" amb uniformes "d'aspecte no militaritzat". També critiquen l'ús de certes tècniques per part dels antiavalots com el 'carrusel' o els cops de porra per sobre la cintura.

Respecte a la intervenció dels antiavalots en els desnonaments, ERC proposa un "futur protocol de coordinació" amb el TSJC per "reduir dràsticament" la presència d'aquests agents, sobretot en casos de famílies vulnerables.

Mecanismes de control extern

Els republicans, els cupaires i els comuns també proposen la creació d'un mecanisme de control extern i independent que supervisi les actuacions dels professionals de la seguretat, tingui accés il·limitat a tota la informació policial i faci resolucions vinculants –recollint així el reclam d'entitats socials com Irídia o Amnistia Internacional–.

El PSC, en canvi, proposa crear una unitat concreta especialitzada en aquesta matèria dins de l'estructura del Síndic de Greuges, i JxCat proposa que sigui una comissió parlamentària específica qui revisi actuacions concretes de les policies. Quant a la coordinació entre els Mossos i les policies locals i cossos de vigilants municipals, la majoria de partits han coincidit en què cal incrementar-la.

Ajuda psico-jurídica a les víctimes de vulneracions dels drets humans

En paral·lel, ERC, CUP i comuns proposen crear una oficina que doni suport i atenció psico-jurídica a aquelles persones que hagin estat víctimes de vulneracions dels drets humans per part de la policia.

La CUP proposa una llei de reparació de les víctimes de violència institucional per emparar aquesta oficina, i JxCat proposa que l'administració normalitzi el rescabalament econòmic dels danys patits per ciutadans per part de la policia. Alguns grups també proposen renovar en tres mesos la composició del Comitè d'Ètica de la Policia, actualment caducat.

Finalment, Esquerra també demana més formació policial sobre salut mental i reorientar les polítiques sobre drogues per centrar-se en el gran narcotràfic i reduir la criminalització de l'autoconsum a la via pública.