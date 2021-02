Illa carrega contra un pacte entre ERC i JxCat: "La independència no se la creuen ni ells mateixos"

El PSOE ha tornat a bolcar la primera línia del partit a les eleccions a Catalunya amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Jose Luís Ábalos, i el mateix Salvador Illa, en un acte sobre la situació de les dones que també ha comptat amb Esther Piqueras, mare de Carme Chacón, i diverses alcaldesses socialistes.



Els socialistes no s'han mogut ni un mil·límetre en mostrar el seu rebuig a fer pactes amb ERC per formar Govern, com van deixar clar, de nou, durant el debat electoral a TV3. Aquest matí, Salvador Illa tornava a carregar contra el que, ara per ara, sembla l'opció més viable davant els vetos creuats entre socialistes i republicans, una nova entesa entre ERC i JxCat: "Volen prorrogar el contracte que divideix, l'aliança de la frustració, la resignació i la divisió. Una aliança que té una lletra petita: que la independència no se la creuen ni ells mateixos".

Illa ha invocat el "vot del canvi" que el 2017 va portar el president Pedro Sánchez a la Moncloa, en un paral·lelisme que ha volgut encarnar durant tota la campanya: "Us demano formalment el vot. Vinc per quedar-me, nosaltres sí que podem fer realitat el canvi aquest diumenge. Un canvi que funcioni i que envïi l'independentisme democràticament al racó de pensar de l'oposició".



En aquesta línia, el PSC ha dedicat un dels actes de campanya de més pes a hissar la bandera del feminisme, traient pit de la gran implantació del partit al món municipal de l'àrea metropolitana de Barcelona, circumscripció on les enquestes li donen la victòria. Illa ha anunciat que formarà el primer Govern paritari de la història: "El meu serà el primer Govern paritari d'esquerres de la història de Catalunya, a imatge del de Pedro Sánchez".



El candidat socialista ha assegurat que treballarà perquè les dones no hagin d'escollir entre maternitat i promoció laboral i en la lluita contra la violència envers les dones: "Les dones només han avançat en drets en els Governs socialistes". En el marc d'aquest acte, ha parlat l'exalcaldessa de Santa Coloma de Gramanet Manuela de Madre qui ha reivindicat el paper del PSC en el camp del feminisme. Cap dels parlaments, però, s'ha referit a la llei trans que els manté en una pugna a Madrid amb Unidas Podemos, contra la qual destacades alcaldesses socialistes de l'àrea metropolitana han mantingut una ferma oposició.

Sánchez: "El PSC és l'esquerra catalana"

En la seva intervenció, Pedro Sánchez ha situat el PSC en "l'esquerra catalana" en contraposició a l'independentisme, diluint-hi ERC i JxCat en un sol bloc: "Catalunya ha de tornar a l'esquerra, que som nosaltres, l'esquerra catalana i l'esquerra espanyola". Tot i això, Sánchez tampoc ha renunciat a la possibilitat d'esgarrapar vots que no se senten interpel·lats per l'ala més progressista del PSOE que ell mateix representa, esperant sumar el vot útil contra les aspiracions sobiranistes que el 2017 va aconseguir aglutinar Ciutadans: "Hi ha moltes dones que donaran els vots a Illa, que no tenen idees d'esquerres, però que volen sortir com abans millor del procés independentista". A més, el PSC també té present la previsió d'un augment de l'abstenció a causa de la pandèmia, que podria perjudicar el vot de la gent gran, penalitzant els socialistes: "Les eleccions se celebraran amb la màxima seguretat", ha assegurat Sánchez.



Sánchez també ha aprofitat per contraatacar Pere Aragonés, qui ha acusat el PSC de propugnar "l'amnèsia col·lectiva" anomenant els anys del procés com una "dècada perduda": "Volem passar pàgina, però no per oblidar. El que proposem els socialistes no és l'amnèsia, perquè mai hem d'oblidar una dècada estèril i dolorosa per a la societat catalana i per al conjunt de la societat espanyola".



Per la seva banda, Ábalos, un dels ministres més contundents del Govern espanyol amb el debat territorial que va arribar a qualificar els partits independentistes com a "extremistes", ha carregat contra els que han "promogut impossibles, generant frustracions" i han sumit Catalunya en anys "d'inutilitat" i "ignorància". Ha avalat el perfil "dialogant" d'Illa per entomar la siuació política: "Sempre ha fonamentat la seva acció política en el diàleg. És molt important perquè significa reconèixer els altres, pensi el que pensi, sense negar-lo, sense anticipar el prejudici, disposat a reconèixer l'altre, quelcom molt difícil per a qui busca l'enfrontament, el motiu d'exclusió i la desintegració". El ministre ha ironitzat sobre el paper de Carles Puigdemont en la política catalana des de l'exili i s'ha referit a Illa com un candidat que "no espera que arribi el messies".