Illa es compromet a complir el desplegament del finançament singular acordat amb ERC

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha garantit que complirà l'acord de finançament singular amb ERC. "Sé que costarà però es complirà. El Govern que presideixo honora els acords als què arriba", ha assegurat en la seva primera compareixença al Parlament com a president del govern català. Illa ha dit que "no farà el joc" al "soroll" i reivindica la solidaritat catalana. "Catalunya és solidària, no només en matèria de finançament sinó en altres àmbits. Sempre ho ha estat. Catalunya vol seguir sent solidària i el meu govern ho defensarà", ha afegit.

Illa també ha reivindicat que compta amb ERC i els Comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2025, malgrat el xoc dels darrers dies per les declaracions d'Illa sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. El president de la Generalitat ha insistit que prioritzarà els dos grups parlamentaris que li van donar suport a la investidura. Tot i això, ha subratllat que per part dels dos partits "no hi ha cap compromís" per aprovar els comptes. "Sé que el Govern s'ho haurà de guanyar, però tinc voluntat de fer-ho", ha dit el socialista.

"No esperin massa sorpreses, farem el que vam dir que faríem"

Durant la seva intervenció, Illa s'ha compromès a governar "per a tots els catalans, territorialment, generacionalment i ideològicament". De fet, creu que ha pogut plasmar aquestes idees en la composició del seu Govern i l'ha reivindicat com un Executiu que té "sensibilitats i maneres de pensar que no responen a un patró i un plantejament de partit polític" sinó que "van més enllà de les fronteres de partit",

Al llarg del seu discurs, en què ha presentat cadascun dels nous consellers i ha esmentat alguns dels reptes que entomaran, Illa ha assegurat que durant la legislatura serà "fidel" a tots els plantejaments que va fer durant el discurs d'investidura i als acords que va signar amb ERC i Comuns. "No esperin massa sorpreses, farem el que vam dir que faríem", ha resumit.

El president s'ha compromès a "dialogar i escoltar" i "no confrontar, sinó contrastar". A més, ha garantit "voluntat d'entesa" i ha demanat als grups parlamentaris que s'obrin a aconseguir "consensos amplis" en qüestions com l'educació o la sanitat perquè Catalunya "estigui millor". En aquesta línia, ha reclamat "actitud constructiva" i "pensar primer en el país".

Un "govern espanyolista"

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha replicat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que els qui han fet "més soroll" sobre el finançament han estat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra María Jesús Montero. "No vingui a escudar-se al Parlament, quin engany", ha afegit en el marc de la primera intervenció d'Illa a la cambra catalana com a president de la Generalitat.

Segons Batet, es tracta d'un "govern espanyolista" que no és per a tots als catalans i ha criticat que hagi començat "amb mal peu". En aquest sentit, ha dit que el Govern se n'ha anat de vacances i ha lamentat que Illa preferís anar a Lanzarote amb Sánchez abans de comparèixer al Parlament. El president de Junts a la cambra catalana ha qualificat "d'insòlit" que Illa fos investit el 8 d'agost però no hagi anat al Parlament a explicar la composició del Govern fins gairebé un mes. "Se'n van anar tots de vacances", ha lamentat.

Batet ha carregat contra el nomenament d'alts càrrecs que, segons ha dit, exclouen una majoria amplia perquè "han anat contra l'autogovern de Catalunya"". I ha citat el conseller de la Unió Europea i d'Acció Exterior, Jaume Duch, com a "principal enemic de l'independentisme des del Parlament Europeu" o el secretari d'afers econòmics del Departament d'Economia, Francesc Trillas, i les seves declaracions de fa 4 anys sobre recloure part dels independentistes en una mena de reserva.