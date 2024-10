Illa contraposa el seu model al del PP i es conjura per "ajudar que Vox mori més aviat"

La dreta i l'extrema dreta espanyolistes que al Parlament representen PP i Vox han dedicat el seu temps al debat de política general a atacar l'acció desenvolupada fins ara pel Govern de Salvador Illa, a banda d'intentar vincular-lo amb l'independentisme, malgrat l'evident distància amb aquest projecte polític.

En el cas del PP, el seu líder, Alejandro Fernández, s'ha proposat com a "alternativa de centredreta" a l'executiu, cosa que li ha permès al també primer secretari del PSC contraposar el seu model de gestió al de la formació conservadora, basat en "tallar i retallar" serveis públics. Pel que fa a Vox, Illa s'ha conjurat per "ajudar" que el partit ultra "mori més aviat".

Fernández ha acusat Illa de "comprar l'agenda de l'extrema esquerra pel que fa a l'economia i l'agenda nacionalista pel que fa a allò identitari". També li ha retret que "s'identifiqui amb el diàleg, la concòrdia i Catalunya" com, a parer seu, fa l'independentisme. "Vostè no és ni el diàleg, ni la concòrdia ni en exclusiva Catalunya. A veure si copiarà el pitjor de l'esperit del Pacte del Tinell", ha afegit.

El dirigent conservador ha augurat que Illa acabarà "prenent el pèl" a la ciutadania amb les promeses d'habitatge i ha erigit el PP com a "alternativa" a la "continuïtat" d'Illa. En aquest sentit, assegurat que, com a molt, farà 100 pisos cada any. I és que, segons ha dit, sense una "reforma dràstica" és impossible construir habitatge a Catalunya.

Per a Fernández, el Govern d'Illa consagra la "continuïtat" de les polítiques de Pere Aragonès

Segons Fernández, el Govern d'Illa consagra la "continuïtat" de les polítiques de l'anterior executiu de Pere Aragonès ja que els socialistes "van ser la crossa d'ERC en l'anterior legislatura". Pel que fa al tema del català i davant la petició d'Illa de demanar-li "coratge polític" en la defensa de la llengua, Fernández ha deixat clar que el PP mai donarà suport a un pacte lingüístic que aposta pel projecte "fracassat" de la immersió i per multes.

En la rèplica, Illa ha contraposat el model del seu Govern al del PP, que ha afirmat que és "tallar i retallar". "El seu model és tallar llaços entre Catalunya i Espanya i retallar serveis públics. El nostre és reforçar la convivència i blindar l'estat del benestar", ha remarcat. A més, ha assegurat que els populars el que defensen és "el campi qui pugui i la bombolla immobiliària".

Contribuir a acabar amb Vox

Al seu torn, Vox no ha sortit del discurs incendiari habitual i ha acusat el president de la Generalitat de ser "la viva imatge de l'autoritarisme". "No ets la solució per aconseguir la Catalunya de tothom, ets part del problema", ha remarcat el líder de la formació, Ignacio Garriga. Per exemplificar-ho, el dirigent del partit d'extrema dreta ha retret al cap de l'executiu la creació del departament de Política Lingüística, la defensa de la llei de l'amnistia o el suport als indults. "Ets la cara amable del separatisme", ha insistit

Durant el torn de rèplica, Illa ha assegurat que ell no té intenció de "matar" Vox perquè, segons ha augurat, "Vox morirà sol amb el discurs que fa". "Però jo sí que vull ajudar que Vox mori més aviat, i ho faré amb arguments i adreçant-me a les persones que li han donat suport de forma equivocada", ha afirmat.

El president també ha retret al líder del grup d'ultradreta al Parlament que "parli tant de família, però demostri tan poc humanisme" i li ha recriminat el seu discurs antiimmigració. Illa ha dit a Garriga que en aquesta qüestió "té el combat perdut" perquè, segons creu, Catalunya i Espanya recorden que durant la primera meitat del segle XX molts espanyols es van convertir en immigrants perquè van haver de fugir per culpa del franquisme.