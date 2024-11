Illa detallarà el calendari del finançament singular a principis de l'any que ve

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat a principis de l'any que ve un calendari "detallat" per implementar el finançament singular acordat amb ERC. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Illa ha avançat que la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, ja ha tingut converses amb la vicepresidenta del Govern espanyol, María Jesús Montero.

Illa ha evitat entrar en un "debat nominalista" sobre si és un concert econòmic. Ha remarcat que tothom pot llegir l'acord i ha afegit que "hi ha coses que no es poden resumir en dues paraules". Així doncs, s'hi ha referit en tot moment com a "finançament singular".



Pel que fa als pressupostos, ha admès que no estaran aprovats l'1 de gener del 2025 però ha remarcat que l'important és tenir uns "bons" comptes a principis de l'any que ve. En aquest sentit, ha evitat carregar contra els socis d'investidura i ha mostrat respecte per als processos interns d'ERC i Comuns. "Puc garantir que el meu Govern i jo farem tot el que estigui a la nostra mà per tirar-los endavant i crec que sortirà", ha afegit.

Revisar els càmpings en zones inundables

Tenint en compte la situació meteorològica prevista per a aquesta setmana a Catalunya, Illa ha assegurat que el Govern ho entoma "sense por però amb respecte". "No podem viure angoixats però hem de tenir respecte", ha afegit. Segons el president de la Generalitat, la població s'ha d'acostumar als avisos massius i veu positivament que es vagi cap a aquesta cultura.

Pel que fa a la revisió de les activitats en zones inundables i els protocols de Protecció Civil, Illa ha reconegut que hi ha "alguns càmpings" que preocupen al Govern i que hi estan treballant. "Si s'han de prendre decisions, les prendrem. Anem a actuar amb sentit comú. Hem d'aprendre del que ha passat. Si hi ha activitats que no ofereixen garanties de protecció, s'hauran de prendre decisions i les prendrem si correspon", ha assegurat.

En relació a la gestió del govern de Mazon de la DANA al País Valencià, Illa ha defensat que "en aquests moments" no s'han de demanar responsabilitats perquè el que s'ha de fer és ajudar. En aquest sentit, ha remarcat que ja hi haurà temps per analitzar com han anat les coses. De totes maneres, segons ha dit, els primers que han de fer una valoració són els mateixos valencians. "Ni pel moment ni per les meves responsabilitats em pertoca entrar-hi", ha conclòs.