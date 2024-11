Illa insisteix que cal reforçar els protocols de protecció civil davant d'emergències sense donar-ne més detalls

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistit que cal reforçar i actualitzar els protocols de protecció civil a tots els municipis de Catalunya -tal com ja va anunciar fa dos dies després del pas de la DANA- per fer front a futurs episodis d'aiguats, però no ha donat més detalls al respecte i ha evitat parlar de deconstrucció, tal com demanen les entitats ecologistes. Illa ha intervingut a petició pròpia al ple del Parlament aquest dimecres per explicar com es va gestionar l'emergència.

Davant els efectes de la dana, Illa ha explicat que el Govern està estudiant possibles millores del sistema d'emergències. El president ha apuntat que cal millorar el sistema d'avisos, amb un llenguatge "més entenedor", i també s'ha mostrat obert a actualitzar lleis.



Una resposta "correcte"

Illa ha qualificat de "correcte" el dispositiu de Catalunya per fer front a la DANA. Ha afirmat que, "sense caure en el cofoisme", els serveis públics van respondre "a l'altura de les capacitats del país i de l'emergència" i ha advertit que "el risc zero no existeix". El president ha admès, però, que un dels criteris que es va seguir per actuar va ser "la prudència i precaució" després de veure els efectes a València, que creu que van provocar "preocupació i angoixa" a la ciutadania.



El Govern va anunciar que revisarà els mapes de risc de les zones inundables a Catalunya i s'ha marcat un termini de dos anys per actualitzar, o en alguns casos redactar de zero, els plans de Protecció Civil homologats de tots els municipis de Catalunya per ser "més ràpids i eficients en els processos de reacció" d'episodis climatològics extrems.

Un dels criteris que es va seguir per actuar va ser "la prudència i precaució" després de veure els efectes a València

Cal recordar que Protecció Civil va alertar que més de la meitat de municipis catalans no tenen en vigor un pla per prevenir inundacions. Destaquen grans ciutats amb un risc molt alt com Badalona, Rubí, Badia del Vallès o Montcada i Reixac, entre altres. La llei obliga a actualitzar-los cada quatre anys.

En aquest sentit, Illa ha destacat que cal actuar "amb serenor i contundència" després del pas de la DANA per Catalunya, però no ha detallat un pla concret per fer-hi front més enllà de la revisió i actualització dels protocols. "Posarem en marxa els mecanismes jurídics i legals per garantir que totes les activitats estan en zones no inundables. Caldrà prendre decisions i les prendrem", va dir en una compareixença dilluns passat.

Amb el País Valencià "fins al final"

Sobre la situació a València, Illa ha garantit que Catalunya estarà amb el País Valencià "fins al final". "No seria la primera vegada que després d'una explosió de solidaritat després ens n'oblidem", ha dit el president, que ha subratllat que a la zona afectada hi haurà feina per "setmanes i mesos". A partir d'aquí, ha insistit que Catalunya "ajudarà" la Generalitat valenciana "amb el que demanin".

Sobre aquesta qüestió, Illa ha exposat que en la crisi a València s'ha vist mostres de "bondat i maldat humana". "Hem vist la bondat de molta gent, però també hem vist gent dolenta que s'ha aprofitat de la desgràcia aliena. Si no hi ha unes normes de comportament i de convivència sempre apareix el que s'aprofita de tothom", ha alertat el president.

Un debat monogràfic, "molta més ambició" i recuperar la llei d'Urbanisme

Junts ha demanat a Salvador Illa una reunió de treball amb els grups parlamentaris i un debat monogràfic al Parlament per abordar la reforma del sistema d'emergències a Catalunya i acordar l'ajuda al País Valencià. Així ho ha reclamat la portaveu parlamentària aquest dimecres. Sales ha subratllat que, fins ara, tots els Governs han "enfortit" aquesta estructura i ha "esperat" que l'Executiu de Salvador Illa "no sigui una excepció".

ERC ha demanat "molta més ambició" al Govern per abordar els afectes de la DANA al País Valencià i a Catalunya. La portaveu del grup parlamentari, Marta Vilalta, ha reclamat una comissió d'estudi "de mirada global" per mitigar els efectes del canvi climàtic i que compti amb experts. Durant el debat, Vilalta ha avisat que ara cal prioritzar l'emergència humanitària, social i sanitària al País Valencià. I que ja hi haurà temps per depurar responsabilitats polítiques. Però ha advertit que les dimissions "salvarien vides", i que el negacionisme climàtic de l'extrema dreta "acaba matant".

En aquest sentit, la CUP ha reclamat a Salvador Illa mesures per a reforçar els serveis d'emergències de la Generalitat, però també que "acabi amb la política negacionista de projectes que no tenen sentit", com l'ampliació de l'aeroport o d'infraestructures viàries. En aquests termes s'ha expressat la diputada Laia Estrada. A més d'això, els anticapitalistes també han reclamat "depurar responsabilitats polítiques i penals" i han assenyalat directament el president Carlos Mazón i el seu equip.

La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a recuperar l'article 6 del reglament de la llei d'Urbanisme de Catalunya que Junts pel Sí va reformar el 2017. Albiach ha reclamat que l'Executiu recuperi el text original de la normativa. Tal com ha recordat, la reforma de JxSí del 2017 facilita la construcció en zones inundables, fet que considera que ara mateix és una "irresponsabilitat".