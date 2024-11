Ecologistes en Acció planteja expropiar edificis ja construïts en zones inundables

Ecologistes en Acció demana suspendre planificacions territorials o urbanístiques on hi ha risc d'inundació i planteja revisar els sòls actuals on ja s'ha edificat, i fins i tot expropiar edificis ja construïts en zones inundables. Així ho explica Josep Hurtado, advocat i membre de l'entitat, que denuncia que al llarg dels anys s'han classificat com a urbanitzables zones que no ho eren. El Govern ha anunciat que revisarà els mapes de risc de les zones inundables a Catalunya, però evita parlar de deconstrucció.



Segons Hurtado, actualment potser hi ha centenars de planificacions en marxa, en tràmit o que ja s'estan edificant i afecten zones inundables. Per això, demanen una moratòria que afectaria, entre altres, una quinzena de projectes a la província de Barcelona. Com a exemple d'això, cita el pla director urbanístic de Ponent de Gavà o el de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs i Badalona, on denuncia que ja s'han autoritzat habitatges i hotels.

Actualitzar la normativa urbanística

El que s'hauria de fer, indica, és actualitzar la normativa urbanística per regular límits d'edificacions en zones en risc d'inundació. S'hauria d'actualitzar, afegeix, valorant els efectes del canvi climàtic que en el seu moment no es van valorar.

Davant d'això, reclamen que es tramiti un pla director urbanístic on es revisin els sòls actuals on ja s'ha edificat i emprendre accions respecte tot el que estigui en zona inundable. Preguntat per quina mena d'accions, Hurtado assenyala l'expropiació d'edificis o polígons industrials com una possible eina.

"El que ha passat a València hauria pogut passar perfectament a Catalunya i estaríem preguntant-nos per què no vam fer res abans"

"El que ha passat a València hauria pogut passar perfectament a Catalunya i estaríem preguntant-nos per què no vam fer res abans", assegura tot indicant que el moviment ecologista de Catalunya fa anys que avisa que l'urbanisme s'ha de revisar amb nous criteris. "En el seu moment es va declarar que tot el que no era sòl rural es podia urbanitzar i tot això s'ha de modificar", afirma i afegeix que la llei d'urbanisme de Catalunya s'haurà de revisar.

Tanmateix, expressa certs recels respecte a la possibilitat que el Govern atengui les demandes d'Ecologistes en Acció. Hurtado argumenta que el Govern s'ha mostrat favorable "a nombroses planificacions" i cita l'exemple de l'ampliació de l'aeroport del Prat. "Haurem de veure què es el que volen revisar, si tenen aquesta intenció, i si és correcte podran comptar amb el moviment ecologista", afirma.

En tot cas, avisa, si només és "per cobrir l'expedient" no es quedaran de braços plegats. En aquest sentit, l'entitat ecologista adverteix que estudiaran emprendre vies legals si no s'accepta fer una moratòria o revisar a fons la normativa.

L'aeroport, la primera infraestructura a "revisar"

Amb les revisions engegades arran de les afectacions pel temporal, Zeroport, la plataforma que defensa el decreixement del port i l'aeroport, considera que la primera infraestructura que s'hauria de "revisar" és l'aeroport del Prat. Malgrat que ha tingut afectacions "lleus" pel temporal, Manel del Llano, membre de la plataforma, alerta que poden anar a més si s'agreuja l'escalfament global.

"Pel que fa a l'aeroport, s'hauria de revisar la seva activitat i fer-la decréixer"

"Pot arribar un moment que tingui grans afectacions. S'anirà reconstruint a costa dels pressupostos públics o arribarà un moment que caldrà repensar quines activitats econòmiques cal tirar endavant i quines no. S'hauria de revisar la seva activitat i fer-la decréixer", planteja, tot remarcant que el que s'hauria d'haver evitat, ja d'inici, era construir l'aeroport en un delta.

Segons el membre de Zeroport, l'aeroport contribueix a fer que les zones adjacents tinguin més risc i perill d'inundació perquè no permet repartir uniformement l'aigua. A més, alerta que, per la seva situació, la infraestructura també està exposada a altres fenòmens, com els marins, i que el fet que el 60% de la superfície del delta estigui coberta per ciment impedeix que l'aigua s'infiltri al subsol.