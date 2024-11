SOS Costa Brava urgeix a revisar els POUM del litoral gironí per prohibir l'edificació en zones inundables

SOS Costa Brava demana que es revisin de manera "urgent" els Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del litoral de les comarques gironines. L'objectiu és prohibir l'edificació i urbanització en zones considerades inundables, com marges de rius, rieres, torrents i les zones de desembocadura. L'entitat considera que es tracta d'una mesura necessària per a tal "d'evitar qualsevol intervenció especulativa que pugui comportar riscos".



La petició arriba en un comunicat després dels efectes "devastadors" de la DANA a València, que a Catalunya va tenir un impacte molt menor, per bé que amb incidències i afectacions a la mobilitat. En aquest sentit, l'entitat mostra la seva solidaritat davant la catàstrofe al País Valencià, mentre assenyala que no es tracta d'una situació "aïllada o inevitable" sinó d'un fet provocat per la "pressió urbanística".



En aquest sentit, l'entitat entén que això ha comportat un "deteriorament irreversible" provocat per "una mala planificació urbanística i territorial, sense tenir en compte la natura". SOS Costa Brava assenyala com a principals causes dels efectes de la DANA l'ocupació de les ribes de rius, barrancs, torrents i rieres, la urbanització i edificació de les zones inundables, sumat a la ubicació d'infraestructures "mal dimensionades que interrompen els cursos naturals i ocupen les àrees de drenatge".

Des de l'associació lamenten que no s'ha tingut en compte en la planificació urbanística i territorial el factor dels riscos naturals, les àrees sotmeses a risc d'inundació ni tampoc el principi de precaució. Per tot, demana a la Generalitat i a la resta d'administracions un "compromís ferm" per tal que no es pugui fer cap construcció en els marges inundables. Tanmateix, reclamen la protecció dels boscos i zones forestals per evitar la desforestació, i així mantenir els sòls protegits i garantir un bon drenatge de les aigües pluvials.

#SOSCostaBrava fa una crida urgent a revisar els plans urbanístics del litoral gironí per excloure de la urbanització i edificació les zones inundables. La tragèdia causada per la DANA a València posa de manifest la necessitat de respectar aquests espais: https://t.co/yokBkuQ5TQ pic.twitter.com/8on5AeBLc9 — SOS Costa Brava 🌊🌊 #ProuCimentMésPinedes (@SosCostaBrava) November 5, 2024

Assenyalen 11 punts

En un comunicat, l'entitat específica fins a onze punts del litoral gironí on consideren que la revisió cal fer-se de forma urgent. Es tracta de les rieres del Mas Llor a Tamariu, la del Canadell a Calella de Palafrugell, la de Tossa de Mar, les dues de Llançà, la de Portlligat, la de Calonge, la de Santa Cristina d'Aro la d'Aubi, la desembocadura de la Tordera, a més de la zona de Riudaura, amb l'ampliació del Port d'Aro.

Amb relació a aquest projecte, l'entitat denuncia altra vegada que "vulnera tots els principis de l'urbanisme sostenible" i que també afecta la zona de desembocadura del Ridaura, el front litoral, dunes en pineda i una massa arbrada a primera línia de mar. "Pot arribar a posar en perill i risc la seguretat de les persones", adverteix SOS Costa Brava.