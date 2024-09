Illa diu que no acceptarà "lliçons" de "solidaritat" i defensarà el finançament singular "amb respecte però convicció"

Salvador Illa avisa que no acceptarà "lliçons d'aquells que, abaixant impostos, reclamen més recursos", i promet defensar el finançament singular "amb respecte però convicció" davant la resta de comunitats. Així ho ha assegurat aquest diumenge a la Pineda de Gavà, en la seva primera Festa de la Rosa del PSC com a president de la Generalitat.

El també primer secretari socialista ha agraït l'"esforç" de la militància per haver permès al Govern. Les condicions meteorològiques han aigualit la celebració socialista i ha provocat, finalment, l'absència del president espanyol, Pedro Sánchez, que tenia previst intervenir-hi. L'agenda ajustada del secretari general del PSOE, que viatja a Nova York per a l'assemblea general de l'ONU, tampoc hi ha ajudat.

En la seva intervenció a la Festa de la Rosa, davant 10.000 militants socialistes segons el partit, Salvador Illa ha volgut deixar clar el seu "compromís amb els acords que han fet possible" la seva investidura, en particular el finançament singular pactat amb ERC. I al mateix temps ha reiterat el "compromís amb la solidaritat" entre comunitats autònomes.

En aquest punt, el president de la Generalitat ha carregat contra els dirigents del PP com Isabel Díaz Ayuso, que han censurat el finançament singular. "Som poc de donar lliçons, però tampoc ens les donaran aquells que, abaixant impostos, reclamen més recursos. Això no és solidaritat, això és una altra cosa", ha criticat. En aquesta línia, Salvador Illa ha defensat el seu "compromís clar per millorar Espanya" i també ha retret que "haurien d'alegrar-se'n aquells que volen que continuem formant part d'Espanya i sembla que alguns s'han posat nerviosos".

El també primer secretari del PSC ha assegurat que el seu Govern estarà "present a tots els organismes de decisió possibles", i que aniran amb la resta de territoris "a defensar el nostre model, amb respecte però amb convicció". Com ja ha fet en anteriors intervencions, Illa ha reivindicat que "Catalunya ha tornat" i que ho ha fet "per millorar Espanya", amb la voluntat de tornar a ser "el motor econòmic d'Espanya".

En aquest context, el president Illa s'ha compromès a fer una "triple revolució": "La revolució del bon govern, la revolució de la normalitat i la revolució del respecte i l'educació".

Habitatge i discursos d'odi

En una Festa de la Rosa marcada pels "compromisos", un mes i mig després d'haver estat investit, Salvador Illa ha afirmat que "mai han fet tanta falta polítiques d'esquerra" i coalició que es posen d'acord malgrat els "matisos" per poder "barrar el pas als discursos d'odi que posen en risc la convivència".

La mateixa setmana que el Congrés ha rebutjat la regulació del lloguer de temporada, el cap del Govern ha volgut posar èmfasi en la necessitat de fer polítiques d'habitatge. "Hem aprovat l'SMI, hem revaloritzat les pensions, hem millorat drets, però hem de fer que tothom tingui accés a un habitatge digne. Si no, posem en risc la igualtat en aquest país", ha advertit.

A més de milers de militants socialistes, a la Festa de la Rosa també hi han assistit la majoria de consellers del Govern, l'expresident José Montilla o els secretaris generals d'UGT a Catalunya i l'Estat, Camil Ros i Pepe Álvarez.