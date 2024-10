Illa garanteix que s'aplicaran les sancions pertinents a qui incompleixi la llei pel dret a l'habitatge

L'endemà d'anunciar un seguit de mesures concretes per facilitar l'accés a l'habitatge dels joves, el Govern ha donat més explicacions sobre el seu pla per atacar el problema de l'habitatge al Parlament aquest dimecres. Durant la seva primera sessió de control com a president de la Generalitat, Salvador Illa s'ha compromès a posar totes les eines en marxa per a garantir que les noves regulacions, especialment les derivades de les normes del lloguer de temporada, es compleixen. I si no és així, ha assegurat que s'aplicaran les sancions pertinents.

"Hi haurà un compliment estricte de la llei. M'hi vaig comprometre a aplicar un règim sancionador i des del Departament de Territori es reforçaran els mecanismes d'inspecció. Qui se salti la llei, tindrà la sanció corresponent", ha assegurat. Sense entrar a concretar més detalls de calendari i inspectors, Illa també s'ha compromès a posar-ho en marxa "el més aviat possible" i "amb els recursos que faci falta".

Sobre aquesta qüestió, la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach, ha explicat que calculen que "calen 150 lletrats i inspectors" per a poder posar en marxa aquestes mesures "molt urgents", i ha instat el president a accelerar els tràmits.

Més recursos per l'Agència Tributària de Catalunya

Un altre dels temes destacats de la sessió de control ha estat el finançament singular, un dels punts de l'acord d'investidura amb ERC. Sobre aquest aspecte, el president de la Generalitat s'ha compromès a multiplicar per quatre els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya. Ho ha dit a preguntes del president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové.

Illa ha afirmat que el finançament singular "no és una qüestió de privilegis sinó de justícia". El president ha avançat que "ben aviat" hi haurà resultats en l'aplicació del nou model i ha afirmat que "es veurà passos concrets". Segons Illa, l'acord es complirà "fil per randa", també en relació als terminis.

D'altra banda, el president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, s'ha queixat que "alguns grups critiquin el finançament pel sol fet de no ser-ne els protagonistes", en referència a Junts. "Amenaçar de bloquejar la possibilitat de tenir la clau de la caixa té molt poc sentit patriòtic", ha afegit el republicà. Illa s'ha sumat a aquesta crítica i ha fet una crida a "col·laborar" i a "estar més pendents del que beneficia el país i de tenir un millor finançament i estar-ho menys de qui ho ha acordat".

Junts titlla el Govern d'Illa de "sucursalista"

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha acusat el PSC de "votar 42 cops amb la majoria del 155" la Debat de Política General. Durant la sessió de control al president, Batet ha afirmat que això no és compatible amb "fer respectar Catalunya" i ha acusat Salvador Illa i el seu Govern de "manca de credibilitat" i de "sucursalista".

Al seu torn, Illa ha recriminat a Batet que li faci aquest retret just l'endemà que la presidenta de Junts, Laura Borràs, no descartés una moció de censura contra Pedro Sánchez amb els vots del PP i Vox. "No sé si és molt temerari, després de suggerir algunes possibilitats d'acció a Madrid", ha dit Illa.

El president de la Generalitat ha convidat Junts a "ajudar des de la seva posició rellevant al Parlament" perquè Catalunya "avanci" i li ha demanat "actitud de col·laboració".

Sobre el controvertit balanç de la Copa Amèrica

Illa ha mencionat la Copa Amèrica pel controvertit balanç que alguns sectors socials i de la ciutat fan del macroesdeveniment. Ha fet una valoració positiva de la celebració de la competició a Barcelona. Afirma que tots els diners públics i els "recursos" invertits en la Copa Amèrica "han tingut un retorn important".

"La Copa Amèrica ha anat bé, a Barcelona i a Catalunya. Pot agradar més o menys però ara Barcelona té més posició internacional, ha vingut gent", ha dit. A més, ha demanat i garantit que hi haurà "tota la transparència" en analitzar l'esdeveniment.