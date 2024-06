Illa promet "generositat" per tancar un acord "progressista" amb ERC i els comuns

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha promès "generositat, claredat i coherència" per aconseguir tancar un acord "progressista" amb ERC i els comuns per ser investit president de la Generalitat. En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 ha dit que aquesta és la seva "prioritat" i s'ha mostrat confiat que acabi imperant "el sentit comú". Illa confia que Josep Rull "farà les seves funcions" com a president del Parlament i no dificultarà la seva hipotètica investidura. "Tinc confiança que farà les seves funcions, les que ha de fer", ha dit.

Illa ha demanat a la resta de formacions que no "bloquegin" la seva investidura i ha recordat que ell, la passada legislatura, no ho va fer. "No demano res que no fes jo", ha dit el socialista, que ha admès que amb el PSC i prou no en té suficient per ser president. "Sol no puc; o que em deixin fer i governar sol o que s'avinguin a un acord", ha explicat. Per al socialista cal un acord que prioritzi les polítiques d'habitatge, sanitat, educació i seguretat a Catalunya.

El socialista ha reiterat de nou que no investirà el líder de Junts, Carles Puigdemont, com a president de la Generalitat. Creu que és "perdre el temps i donar voltes". "Jo no m'abstindré", ha subratllat Illa, que ha repetit la mateixa frase en castellà, en anglès i en francès. Junts ha amenaçat amb deixar caure el govern de Pedro Sánchez si els socialistes no faciliten la investidura de Puigdemont.

Tanca la porta a una referèndum

Illa ha tornat a tancar la porta a un referèndum d'independència. En ser preguntat per una de les condicions d'ERC per al pacte, que és començar el camí cap a un referèndum, Illa ha remarcat que a la cambra legislativa "no hi ha majoria" a favor d'aquesta qüestió. "Jo no estic per això", ha insistit.

D'altra banda, Illa ha assegurat que les converses per a la investidura no inclouen un hipotètic pacte per a l'Ajuntament de Barcelona. Segons ha dit, no forma part de les negociacions i s'ha mostrat contrari a "barrejar llibretes". "Respecto les decisions dels companys de Barcelona i Jaume Collboni sap que té tot el nostre suport per tirar endavant Barcelona com consideri", ha dit.

Sobre l'amnistia

Respecte a la publicació de la llei d'amnistia en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dimarts, ha afirmat que és una norma "molt rellevant", i espera que sigui aplicada pels jutges en la línia de la voluntat expressada pels legisladors.

Preguntat per si tem que no sigui així i que l'amnistia no sigui aplicada pels jutges, s'ha mostrat "convençut" que el poder judicial farà el que ha de fer, en la qual cosa confia.