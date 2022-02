Les famílies de 30 nens de l'escola de Canet de Mar (Maresme) on el TSJC va establir un 25% de l'ensenyament en castellà a la classe de P5-A han anunciat que han sol·licitat personar-se com a part implicada en la causa. L'objectiu és posar de manifest la voluntat de l'àmplia majoria perquè es mantingui el projecte educatiu que la sentència elimina en l'aula en qüestió i reclamar la suspensió de les mesures cautelars, que passen per la implementació d'un quart de les classes en llengua castellana.

Esgotaran totes les vies legals per defensar el el català com a llengua vehicular

El col·lectiu també exigeix a la Generalitat que defensi el model d'escola catalana, i avança que esgotaran totes les vies legals per defensar el dret a què es mantingui el català com a llengua vehicular.



Les famílies s'han organitzat després que al desembre, asseguren, la resolució del TSJC els va agafar d'imprevist i no van fer cap altre acció més enllà de les protestes a peu de carrer. Ara, representant una trentena d'infants de P5, han decidit incorporar-se a la causa oberta i al costat de la Generalitat per reclamar que es retiri l'obligació d'aplicar el 25% de castellà a l'aula fins que no hi hagi una sentència ferma.



"Ho fem perquè ens sentim part legítimament interessada del procediment judicial i amb l'objectiu de revertir aquestes mesures cautelars imposades", assenyala Helena Díaz, portaveu de les famílies. El col·lectiu denuncia que ni el Departament d'Educació, ni la família que va demandar l'escolarització en castellà, ni el jutjat ni cap altre organisme els ha permès defensar els seus interessos.

Blindatge del català

"Exigim al Govern que sigui valent i digne del poble català", han reclamat les famílies, tot posant de manifest la necessitat de blindar l'escola catalana, més encara quan el model aplicat fins ara comptava amb l'aval de tots els actors implicats. "No callarem ni assumirem la utilització política dels nostres nens i nenes, no podem tolerar la imposició d'unes mesures cautelars que s'escapen de tots els criteris pedagògics i sense cap argument lingüístic ni social", afegeix Díaz.



És per això que la petició s'ha entrat a la secció cinquena del TSJC aquest mateix divendres, entenent que els pares i mares afectats no han tingut dret a manifestar la seva opinió davant d'un canvi com el que es planteja en el model educatiu del centre.



L'advocat de les famílies, Benet Salellas, assegura que la perspectiva és nova, donat que mai fins ara s'havia defensat que les famílies intervinguessin en aquest tipus de procediments davant d'una imposició judicial a partir de la petició d'una sola família. Tot i impulsar-se des de l'aula de l'escola maresmenca, s'obren a incorporar més mares i pares que es trobin en la mateixa situació i s'hi vulguin sumar.