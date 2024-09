Estabilitzat l'incendi a l'Alt Empordà que ha obligat a tallar l'AP-7 i els trens d'alta velocitat durant hores

Els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi agrícola-forestal a Agullana (Alt Empordà) que ha obligat a tallar durant hores l'AP-7 i les línies de tren d'alta velocitat entre Figueres i Pertús, a la frontera amb França. El foc, encara d'origen desconegut, ha afectat unes deu hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals.



Segons han detallat fonts del cos de Bombers, l'avís s'ha rebut quan faltaven sis minuts per les quatre de la tarda. En un principi cremava una zona de canyes, però el foc ha acabat agafant massa forestal empès per la tramuntana. Fins al lloc s'han desplaçat 25 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris, entre els quals hi ha helicòpters bombarders, de comandament i avions de vigilància i atac (AVA) que han ajudat notablement en les tasques d'extinció.



🔥L'incendi iniciat al terme municipal d'Agullana (Alt Empordà) afecta una superfície aproximada d'unes 10 hectàrees, segons dades provisionals d'#AgentsRurals.



Efectius treballen en la investigació de les causes d'aquest foc.@bomberscat ha informat que està ESTABILITZAT. https://t.co/edhKKk8QAg — Agents Rurals (@agentsruralscat) September 14, 2024

El flanc esquerre ha quedat ancorat a l'autopista AP-7 i això ha permès tenir-lo més encerclat. Els Bombers de la Generalitat han treballat amb línies d'aigua i gràcies a la col·laboració dels pagesos de la zona, amb la seva maquinària, s'ha pogut llaurar preventivament la zona que afectava el flanc dret i que presentava un perill d'obrir-se cap a la muntanya.

Pel que fa a la xarxa viària, l'AP-7 ha estat tallada entre la sortida 3 (Figueres nord) i la sortida 1 (la Jonquera). S'han fet desviaments cap a l'N-II, fet que ha provocat aturades de fins a 7 km entre Campany i la Jonquera en sentit nord. A hores d'ara, ja està completament reoberta la circulació a l'autopista, excepte el carril que és més a tocar de l'incendi. Els trens també han reobert, però es recomana que redueixin la velocitat per precaució.

Diversos incendis en poc temps

Paral·lelament, a la Catalunya Nord hi havia diversos focs actius iniciats aquest dissabte a Ortafà, Vilallonga dels Monts i Rivesaltes (Rosselló). Aquest últim ha obligat a tancar l'A9 entre les sortides nord i sud.

Els focs se sumen a l'incendi que va començar a cremar dijous al peu del Canigó i divendres els Bombers dels Pirineus Orientals van donar per estabilitzat desprñes d'afectar fins a 400 hectàrees.