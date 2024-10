Un incendi a la catenària obliga a evacuar una seixantena de passatgers de l'R3

Nou matí de caos a la xarxa ferroviària de Rodalies. La circulació de trens de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll es troba interrompuda a causa d'un incendi a la catenària. El foc ha afectat la part del final d'un tren que anava en direcció a Vic i la seixantena de passatgers han hagut de ser evacuats. El SEM ha atès dues persones, que han estat traslladades al CAP de Torelló, una en estat lleu i l'altra en estat menys greu.

L'avaria s'ha provocat cap a les 8.45 hores quan el pantògraf d'un tren s'ha enganxat amb la catenària i ha provocat una caiguda de tensió de la xarxa elèctrica. Els tècnics de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) treballen per resoldre el sistema elèctric.

Mentre la circulació ferroviària es troba interrompuda, Renfe està gestionant un servei de transport alternatiu per carretera per cobrir el tram entre Puigcerdà i Manlleu.

La incidència s'ha registrat entre Manlleu i Torelló però el tram afectat per la caiguda de tensió arriba fins a Ripoll. Cinc dotacions de Bombers s'han traslladat fins al lloc i l'incendi ja s'ha donat per extingit. S'han activat cinc dotacions.

Aquesta no és la única interrupció de circulació que està experimentant l'R3 aquest dimarts ja que s'ha aturat el pas dels trens entre Planoles i La Molina per la caiguda d'un arbre sobre la infraestructura, segons ha informat Adif. També s'està treballant en un pla alternatiu de transport amb transbordaments per carretera.

“Hem sentit olor de cremat i hem baixat pitant del tren”

"La gent ha començat a cridar: Baixeu del tren, baixeu del tren! Hem sentit olor de cremat i hem baixat pitant". Així s'expressa en declaracions a l'ACN la Núria, una veïna de Puigcerdà que aquest dimarts al matí ha agafat la línia R3 per anar a Barcelona a fer unes gestions.

Relata que han baixat "pitant" del tren quan han començat a sentir olor de cremat i han començat a caminar per les vies. "Hem sentit un pet i ha caigut la catenària", relata aquesta passatgera habitual de la línia R3.