La inflació a Catalunya repunta una dècima al gener i inicia l'any al 3,3%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya repunta una dècima al gener i inicia el 2024 al 3,3%, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta pujada es deu a la retirada dels ajuts a l'electricitat, que han encarit la factura energètica. De fet, l'energia és un 8,1% més cara que al desembre. En canvi, els carburants van començar l'any amb preus inferiors als del gener del 2023.



Els aliments mantenen una tendència a l'alça, amb un augment interanual a Catalunya del 7%, una dècima més que el mes passat. L'encariment més destacat torna a ser l'oli d'oliva, que ha pujat un 62,9% l'últim mes i és un 4,1% més car que ara fa un any.

La carn de porc va arrencar l'any un 10,9% més cara que fa un any i també destaca l'increment dels llegums i les hortalisses (13,8%), la fruita fresca (12,3%), la carn ovina (8,7%), els ous (+5,3%) i el peix fresc i congelat (4,7%). La comparativa amb el mes de desembre, en canvi, va experimentar una rebaixa la carn ovina (3,2%), la fruita fresca (2,1%) i els cereals (0,5%).



La inflació subjacent

Pel que fa a la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments frescos, al gener va ser del 3,7% a Catalunya, quan fa un any es va situar en el 6,9%. En comparació amb el gener de l'any passat, l'indicador ha crescut un 3,6%, només dues dècimes per damunt de l'IPC general.

A l'Estat va retrocedir dues dècimes, fins al 3,6%, l'Institut nacional d'Estadística apunta que l'habitatge, amb un creixement anual de l'1,5%, va ser un dels factors que més va contribuir en l'augment de l'IPC a l'Estat espanyol.

L'IPC puja tres dècimes a l'Estat

A l'Estat, l'IPC al gener també va repuntar una dècima respecte al desembre. En concret, l'Índex de Preus de Consum va créixer 0,1 punts respecte al desembre mentre que en comparació amb un any enrere els preus s'han situat un 3,4% més elevats que el gener del 2023.