La inflació a Catalunya creix al desembre i tanca l'any al 3,2%

Després de moderar-se al novembre, en què els preus van disminuir un 0,4% en un mes, l'Índex de Preus de Consum (IPC) repunta lleugerament al desembre i tanca el 2023 al 3,2% a Catalunya, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). És una dècima més que al mes anterior.

El preu dels aliments es modera, però continuen disparats i són un 6,9% més cars que fa un any

Els preus dels aliments continuen moderant-se, però encara es van mantenir elevats durant el desembre i van ser un 6,9% més cars respecte del mateix mes de l'any anterior. Així doncs, el que explica l'actual repunt de preus és l'encariment dels aliments i les begudes no alcohòliques (6,9%).

Si s'analitza al detall el cistell de consum, l'oli es manté com el producte que més s'ha encarit (38,4%) durant l'últim any. També destaquen els llegums i les hortalisses fresques (11,5%), la carn ovina (+11%) i la de porc (11%), la fruita fresca (10,4%) i el sucre (6,7%). En canvi, la llet va ser més barata (0,9%). L'INE també ha ressaltat la moderació dels preus dels ous, el formatge, el pa i la carn, que durant l'últim mes van augmentar menys de preu en comparació amb el desembre del 2022.

La inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, va retrocedir fins al 4% a Catalunya, quatre dècimes menys en comparació amb el novembre. Així, aquest indicador ha encadenat baixades durant tot l'últim any i ha tancat en el nivell més baix des del març del 2022.

L'IPC baixa a l'Estat

Al conjunt de l'Estat, en canvi, la variació interanual de l'IPC al desembre va baixar fins al 3,1%, una dècima per sota de la dada del novembre. Els aliments també van moderar el preu, però van costar un 7,3% més que el desembre del 2022.

A l'Estat, la inflació subjacent va baixar set dècimes, fins al 3,8%.