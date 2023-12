La inflació es modera al novembre tres dècimes fins al 3,1%, però els aliments continuen disparats 

La inflació es modera lleugerament al novembre a Catalunya. Segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística, la variació anual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) es va situar al 3,1%, tres dècimes menys que a l'octubre. Tot i això, els aliments continuen disparats i són encara un 8,4% més cars que fa un any, una dècima més que el mes passat. En tot cas, l'encariment dels preus s'ha matisat els darrers mesos i, per exemple, al novembre del 2022 se situava en el 6,4%, gairebé el doble que el darrer mes.

Continua disparat el preu de l'oli i greixos i les llegums i hortalisses

Concretament, continua disparat el preu de l'oli i greixos, amb un 45,8%, 2,4 punts més que al novembre. El novembre també es va encarir la carn ovina (10,5%), el peix i la verdura. Les llegums i les hortalisses s'enfilen un 14,1% davant el 2,3% de l'octubre. La resta de la carn, els ous, els productes làctics i la fruita fresca es van abaratir a Catalunya en comparació amb l'octubre. Les begudes no alcohòliques pugen un 7%, 2,2 punts menys que el mes anterior i les alcohòliques s'encareixen dues dècimes, fins al 8,1%.



Al conjunt de l'Estat, la taxa anual de l'IPC al novembre es va situar en el 3,2%, tres dècimes menys que el mes anterior i confirma així les dades avançades a finals del mes passat.

Cau el preu dels carburans

La baixada dels preus del carburans expliquen bona part de la caiguda de l'IPC al novembre, amb una reducció del preu de la gasolina i altres carburants del 3,7% de mitjana a Catalunya al novembre.

Els preus en el transport públic van pujar un 1,1% davant el 2,3% de l'octubre mentre que la variació anual en hotels i restaurants es va situar en el 5,5%, tres dècimes menys i l'oci o cultura ho va fer en el 2,7%, dos punts menys que a l'octubre.

En el cas de l'habitatge, els lloguers van augmentar de mitjana un 0,1%, mentre que els costos de la llum, la calefacció i l'aigua van baixar un 3,4% en relació a l'octubre.