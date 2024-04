La inflació repunta fins al 3,1% al març a Catalunya per l'encariment de la llum i la gasolina

La inflació a Catalunya ha repuntat per l'encariment del rebut de la llum, degut al final de la rebaixa de l'IVA, la pujada de preu dels carburants i l'encariment dels paquets turístics i els restaurants, coincidint amb la Setmana Santa. Segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'Índex de Preus de Consum (IPC) es va situar el març un 3,1% per sobre que el mateix mes del 2023. Aquesta xifra suposa quatre dècimes més que al febrer (2,7%).

Concretament, el conjunt de l'electricitat, el gas i els combustibles s'ha encarit un 4% durant el març a Catalunya respecte del mes anterior. Els paquets turístics s'han situat un 14,6% més cars que fa un any per l'impacte de la Setmana Santa -el 2023 les vacances van ser a l'abril-.



Pel que fa als aliments, són un 3,9% més cars que fa un any, una xifra vuit dècimes inferior a la del febrer i que manté la tendència a la baixa dels últims mesos. Lidera la llista d'aliments més cars l'oli d'oliva, que acumula un encariment del 70% en el darrer any. En canvi, els llegums i les hortalisses han estat un 9,3% més barates que fa un any. La carn ovina (8,5), la porcina (5,5), el peix (6,7%) i les fruites fresques (8,8%) enguany han repuntat respecte del març del 2023.



Si els preus a hotels i restaurants va augmentar un 0,7% al març, el cost dels serveis d'oci i cultura ho van fer un 2% en comparació amb el febrer. La taxa anual de la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments frescos, s'ha mantingut en el 3,4%.

Catalunya, una dècima per sota de la mitjana espanyola

Tal com ja havia avançat l'INE fa dues setmanes, al conjunt d'Espanya, la pujada anual del cost de la vida va ser del 3,2%, mentre que en comparació amb el mes anterior va ser del 0,8%.

Per tant, la taxa interanual de l'IPC de Catalunya es va situar una dècima per sota de la mitjana espanyola, liderada per Extremadura (3,6%), Canàries (3,5%), Galícia (3,5%) i Navarra (3,4%).

Cal recordar que aquest març ha estat el primer mes en que l'IVA de la llum ha tornat al 21% i ha deixat de ser reduït. L'estiu del 2021, el Govern espanyol va aprovar una rebaixa de l'IVA del rebut de la llum del 21% al 10% per pal·liar els efectes de la pujada de preus energètics provocada per la guerra d'Ucraïna. L'any següent va aplicar una segona rebaixa de l'impost, que va caure fins al 5%.