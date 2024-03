La inflació es modera al 2,7% al febrer per la rebaixa de l'electricitat i dels aliments

L'Índex de Preus de Consum (IPC) es va reduir sis dècimes fins al 2,7% al febrer a Catalunya en comparació amb el mes de gener, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Una rebaixa marcada per la moderació dels preus de l'electricitat, que són un 3,2% més baixos que un mes enrere i un 12% menys que fa un any, i dels aliments, que van retrocedir un 0,2% respecte al primer mes del 2024, tot i que són un 4,8% més cars que fa un any.

L'IPC català torna a situar-se per sota del 3% anual, sis mesos després de l'última vegada, concretament a l'agost de 2023, quan l'índex era d'un 2,5%. El febrer de 2023 la inflació era d'un 5,6%, la xifra més alta de l'any passat.

Baixen els llegums, el peix i la carn ovina

Els preus dels aliments van continuar suavitzant-se si es comparen amb el mes de gener, especialment els llegums (-6,7%), carn ovina (-2,4%), peix fresc i congelats (-1,7%), llet (-0,3%) i pa (-0,2). En canvi, l'oli va seguir a l'alça, sent un 2,1% més car, també la fruita fresca va augmentar un 1%, els cereals i derivats un 0,4% i els ous i aigua mineral, refrescos i sucs un 0,3%.

La inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, es va enfilar fins als 3,4% a Catalunya, quan el mateix mes de 2023 era del 7,1%.

Mateixa tendència a l'Estat

Al conjunt de l'Estat, la taxa de variació anual de l'IPC es va situar en el 2,8%, sis dècimes per sota la registrada al gener. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, els grups que van destacar per la seva influència en la disminució de la taxa anual van ser l'habitatge, que es va reduir 4,2 punts, fins al -2,7%, i els aliments i les begudes no alcohòliques, amb una taxa anual del 5,3%, 2,1 punts per sota la del mes anterior i menor des del gener del 2022.



Pel que fa a la inflació subjacent a l'Estat espanyol, es va situar en el 3,5%, menys de la meitat que un any enrere (7,6%).