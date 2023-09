L'IPC repunta dues dècimes a l'agost a Catalunya i se situa en el 2,5% per l'encariment dels carburants

L'Índex de Preus de Consum (IPC) ha repuntat dues dècimes a l'agost a Catalunya i s'ha situat en el 2,5% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, la inflació encadena dos mesos consecutius a l'alça, tendència que s'atribueix a l'encariment dels carburants.

Per la seva banda, la taxa anual de la inflació subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, ha baixat fins al 6%, dues dècimes menys que al juliol. En la mateixa línia, els aliments, tot i que encara s'han situat un 9,5% més cars que fa un any, han registrat la variació interanual més baixa des del maig del 2022, és a dir, dels últims quinze mesos.

En comparació amb el juliol, però, els preus han pujat un 0,5%. Amb tot, l'encariment interanual dels preus en un 2,5% és el tercer increment més baix des de l'abril del 2021, quan va arrencar l'espiral inflacionista, només per sota de l'1,9% del juny i del 2,3% del juliol.