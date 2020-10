Inspecció de Treball detecta 175 ERTO fradulents a Catalunya i imposa sancions per més de 800.000 euros

La Inspecció de Treball ha detectat 175 infraccions per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fraudulents a Catalunya i ha interposat sancions per valor de 822.952 euros a empreses catalanes per haver-se beneficiat il·lícitament de recursos públics, segons ha avançat l'Ara i ha confirmat l'ACN. A banda de les multes, les companyies catalanes que han fet frau amb els expedients temporals també hauran d'abonar el pagament de 368.960 euros en quotes que ha deixat d'ingressar la Seguretat Social, segons ha confirmat el Ministeri de Treball.

A Catalunya s'han obert 3.193 investigacions, de les quals 1.141 ja han acabat

Un dels fraus més estesos és el cas de les empreses que van presentar un expedient de reducció de jornada malgrat forçar la plantilla a treballar a jornada completa. També s'han descobert companyies que han contractat empleats per substituir els afectats per ERTO.



El Ministeri de Treball va crear una unitat de gestió específica per fer front a les incidències que la covid-19 provoqués en el mercat laboral i va dissenyar una campanya de detecció de fraus per revisar els centenars de milers d'ERTO presentats. A Catalunya, els inspectors de treball han obert 3.193 investigacions, de les quals 1.141 ja han acabat.

En total, el cos investiga 30.000 empreses a tot l'Estat i ja ha detectat 1.755 infraccions relacionades amb ERTO il·lícits. Les multes interposades a empreses espanyoles des de l'inici de la campanya s'enfilen als 8 milions d'euros.

Només un terç dels joves que tenien feina l'han mantingut

Abans del confinament la meitat dels joves declarava tenir feina, però només un terç l'han mantingut: un 16% va veure's afectat per un ERTO i un 18% va ser acomiadat. Són dades d'un informe del Centre Reina Sofía, titulat De portes a dins i de pantalles a fora. Joves en confinament, on s'analitzen les transformacions socials que han patit els joves a conseqüència de l'estat d'alarma i el confinament. A més, fins al 70% dels joves que estaven a l'atur han sentit que la pandèmia els ha fet perdre oportunitats laborals a curt i mig termini.

El 70% dels joves que estan a l'atur senten que la pandèmia els ha fet perdre oportunitats a curt i mig termini

Vuit de cada 10 joves teletreballant han aconseguit complir els seus objectius, malgrat que la meitat dels enquestats han declarat experimentar dificultats amb aquesta modalitat derivades de la falta d'espais i recursos.



Anna Sanmartín, subdirectora del Centre Reina Sofía, ha explicat que malgrat la hiperconectivitat que hi ha hagut aquests mesos, també s'ha detectat un sentiment de solitud en la gent jove perquè "l'online no pot substituir a la presencialitat".