Pròrroga dels ERTO, llei del teletreball i conciliació: així es presenta el nou curs per als treballadors

L'emergència del coronavirus ha propiciat que el Govern espanyol hagi hagut de prendre multitud de mesures excepcionals. Moltes d'elles en matèria d'ocupació a causa de l'atur derivat del confinament.



La situació dels ERTO, les ajudes a treballadors autònoms, la Llei de Treball a Distància (teletreball), les ajudes per a persones treballadores de la llar i les baixes laborals per contagis són alguns dels temes més importants en l'actualitat laboral. Aquest és l'estat de la qüestió a l'inici del curs en cadascun d'aquests temes que afecten el mercat laboral després dels mesos d'estiu.

Situació dels ERTO

De moment, la pròrroga dels ERTO es troba en un autèntic compte enrere, ja que acaba el pròxim 30 de setembre. Aquest divendres, el Govern espanyol i els agents socials es reuneixen per iniciar les negociacions sobre aquesta pròrroga.



Un punt en el qual sembla que s'hauran d'aturar és en la quantia de les prestacions, perquè l'actual normativa de les prestacions per desocupació estableix que, a partir dels sis mesos, el treballador passa de cobrar el 70% de la seva base reguladora al 50% d'aquesta. El que vol dir que el salari dels treballadors en ERTO es reduirà pràcticament a la meitat del que cobraven abans d'haver estat en ERTO.

De cara a aquest divendres, els sindicats exigiran que no es redueixi a la meitat les cotitzacions i la paga dels afectats per ERTO des de març.



Segons les últimes dades, menys de 700.000 persones es troben sota aquesta mena d'expedient. D'aquests, no tots veuran reduïda la seva prestació, ja que aquesta caiguda podria afectar únicament a aquells que portin des del principi de la pandèmia en ERTO, perquè ja s'haurà complert el termini de sis mesos des que es troben en ell.

Negociacions sobre l'avantprojecte de la Llei de Treball a Distància

El Govern i els sindicats han reprès aquest dimarts les negociacions per regular el teletreball.



De moment, l'Executiu ha plantejat que aquesta modalitat s'ha de regular quan suposi almenys el 30% de la jornada, segons planteja l'esborrany que presentarà Treball als agents socials.



Entre els punts més importants a destacar es troba el que l'empresa sigui la que doti al treballador dels mitjans, equips i eines necessàries per desenvolupar la seva activitat i que el treballador no sigui el que hagi d'assumir les despeses relacionades amb aquests.

La proposta de Treball contempla que l'empresa no podrà exigir al treballador que utilitzi els seus propis dispositius i que pugui tenir dret a la desconnexió digital fora de l'horari laboral.



L'empresa podrà adoptar mesures de vigilància i control per poder comprovar que el treballador compleix les seves obligacions, encara que aquest avantprojecte de llei deixa fora al personal laboral de les Administracions Públiques.

Ajudes a les treballadores de la llar

El Govern espanyol, en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, va regular el subsidi de desocupació excepcional –a causa del coronavirus– per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social.

Encara que la mesura ha trigat a arribar, la disposició extraordinària per a aquest col·lectiu de treballadores –la majoria són dones– ja s'està reconeixent. Des del Ministeri de Treball s'assegura que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha rebut entorn de 30.000 sol·licituds.



Les treballadores de la llar que hagin perdut el seu treball durant l'estat d'alarma o hagin vist reduïts els seus ingressos tenen dret a cobrar un subsidi extraordinari amb el límit del salari mínim (950 euros). Tota la informació i qüestionaris es troben en la mateixa pàgina del Servei Públic Estatal d'Ocupació.

Baixa per contagi de coronavirus

Segons el que es disposa en els criteris 2/2020 i 3/2020 de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, "la malaltia ocasionada pel virus COVID-19 haurà de catalogar-se com a "malaltia comuna" a l'efecte de les prestacions de la Seguretat Social, tret que es provi que la malaltia s'ha contret amb causa exclusiva en la realització del treball".



De la mateixa forma, s'especifica que "els períodes d'aïllament preventiu al fet que es vegin sotmesos els treballadors a conseqüència del virus SARS-*CoV2, seran considerats com a situació d'incapacitat temporal derivada de malaltia comuna, i durant els mateixos els afectats tindran drets a les corresponents prestacions".

En el cas del personal mèdic la cosa canvia. El 26 de maig, el Consell de Ministres va aprovar un Reial decret pel qual els contagis i defuncions dels professionals sanitaris per la Covid-19 passaven a ser considerats com a "contingència professional derivada d'accident de treball".



Després de decaure aquest decret derivat de l'estat d'alarma, la infecció de coronavirus per part dels sanitaris o la defunció, passava a ser considerat com a contingències de caràcter comú, però el passat 4 d'agost, el Consell de Ministres va aprovar un altre Reial decret llei amb diferents mesures, entre les quals es trobava la pròrroga de la consideració com a contingència professional derivada d'accident de treball de les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris

Baixa per contagi dels fills

L'augment de contagis per coronavirus ha retornat el focus al permís retribuït, per a pares que no puguin acudir a treballar a conseqüència del virus en els seus fills. Aquesta mesura ja es va sospesar durant les primeres setmanes de la pandèmia, però finalment va quedar aparcada. Ara amb la temuda "tornada al col·le" ha ressorgit el debat.



La ministra Yolanda Díaz va recordar, dijous passat, l'existència del pla Me cuida, pel qual es pot sol·licitar l'adaptació de l'horari i reducció de jornada en circumstàncies relacionades amb la Covid-19, el caràcter preferent del treball a distància, i la incapacitat temporal en cas de quarantena i va assegurar que aquestes mesures "seguiran en vigor".

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut rebaixar les preocupacions dels pares i ha assegurat aquest dimarts en una entrevista en la Cadena Ser que podran sol·licitar una baixa laboral.



Sánchez ha recordat que actualment "existeix ja una baixa per incapacitat reglada per la Seguretat Social i, per tant, aquells pares i mares que tinguin aquesta eventualitat es poden acollir a això".

Ajudes per a autònoms

El Govern espanyol, en els Reials decrets 8/2020, 14/2020 i 15/2020, va establir una sèrie de mesures extraordinàries entre les quals es trobava una prestació per cessament d'activitat per a autònoms, que podia sol·licitar-la qualsevol persona que es veiés afectada pel tancament del seu negoci a causa de la declaració de l'estat d'alarma, si la facturació havia caigut un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.



Actualment, si un treballador per compte propi i beneficiari de la prestació extraordinària ha reprès l'activitat, a partir de l'1 de juliol s'haurà vist beneficiat d'una exoneració en les quotes a la Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.



A més, les persones autònomes que mantinguin l'activitat, però vegin reduïda la seva facturació en el tercer trimestre en un 75% respecte al mateix període en 2019 (i sempre que els seus rendiments nets siguin inferiors en 1,75 vegades l'SMI) podran sol·licitar una prestació ordinària compatible amb l'activitat.