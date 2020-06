Interior demana 15 mesos de presó per a tres dels nou processats per les protestes de Lledoners del 2019

El Departament d'Interior demanarà 15 mesos de presó per a tres dels nous activistes imputats per les protestes de febrer del 2019 a Lledoners contra el trasllat dels presos polítics a Madrid. Per a la resta, no demanarà cap condemna. La setmana passada, la Fiscalia va comunicar que demanava un mínim de tres anys de presó per a cadascun dels activistes, coneguts com els 9 de Lledoners, que s'eleva fins als set anys i tres mesos en tres casos.



Els fets van tenir lloc la matinada de l'1 de febrer, abans del trasllat dels polítics presos cap a la presó de Brians i després cap a Madrid pel judici al Suprem. Durant els incidents tres Mossos d'Esquadra van denunciar patir diverses lesions que van requerir assistència mèdica. Segons fonts del Govern consultades per l'ACN, en el seu escrit de conclusions provisionals, que s’ha presentat aquest dimarts, els advocats dels Mossos només demanen penes per a tres de les nou persones processades, per les acusacions de lesions.

Segons informa l'ACN, la defensa dels acusats s'ha negat a reconèixer els fets i acceptar cap acord de conformitat amb els advocats dels agents.

Pel que fa a la Fiscalia, els acusa a tots nou de desordres públics i, a més a més, en tres casos també els atribueix els delictes de lesions i atemptat a l'autoritat, fet que eleva les peticions de pena fins als set anys i tres mesos. Finalment, també demana per a alguns el pagament d'una multa de 900 euros per fer front a l'acusació d'un delicte lleu de lesions als tres Mossos d'Esquadra que van al·legar haver patit contusions i esquinços a les mans i el coll. En l'escrit del Fiscal, previ a l'obertura del judici oral, també es requereix que s'indemnitzi els tres mossos que asseguren que no van poder acudir durant una setmana a la feina amb 455 euros a dos d'ells, i 245 al tercer.