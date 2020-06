La Fiscalia demana penes de fins a set anys i tres mesos per als 9 de Lledoners

La Fiscalia demana penes de fins a set anys i tres mesos de presó per als nou independentistes imputats arran dels actes de protesta que hi va haver l'1 de febrer de 2019 amb motiu del trasllat dels presos polítics de Lledoners a Madrid. Els imputats, coneguts com els 9 de Lledoners, estan acusats de desordres públics, pena per la qual el Ministeri públic els sol·licita tres anys de condemna per a tots ells. A més a més, en tres casos també els atribueix els delictes de lesions i atemptat a l'autoritat, fet que eleva les peticions de pena fins als set anys i tres mesos.



Finalment, també demana per a alguns el pagament d'una multa de 900 euros per fer front a l'acusació d'un delicte lleu de lesions als tres Mossos d'Esquadra que van al·legar haver patit contusions i esquinços a les mans i el coll. En l'escrit del Fiscal, previ a l'obertura del judici oral, també es requereix que s'indemnitzi els tres mossos que asseguren que no van poder acudir durant una setmana a la feina amb 455 euros a dos d'ells, i 245 al tercer.



Els encausats es trobaven en un punt de la C-55, on prèviament s'hi havia abocat oli en un intent d'entorpir l'accés a la presó de la comitiva policial. Just en aquell moment tres agents dels Mossos denuncien haver patit contusions. De fet, la la Generalitat es va presentar com acusació popular, però encara no ha fet públic la pena que sol·licita.



En un comunicat signat conjuntament per l'organització Alerta Solidària i el grup de suport als encausats, s'afirma que "qui ostenta el Govern de la Generalitat, a base de falses promeses d'efectivitat, no ha fet mai res per aturar l'actuació prevalent i entusiasta del cos policial autonòmic en l'espiral repressiva contra l'independentisme". I s'hi afegeix que "queda per veure si la Generalitat tindrà la decència almenys de no sumar-se a la pretensió repressora i retirarà l'acusació".