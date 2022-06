Interior desplegarà un dispositiu especial per Sant Joan davant l'alt risc d'incendi i la previsió de mobilitat

Interior preveu una revetlla de Sant Joan complicada pel perill d'incendi i també a nivell viari, amb la sortida de més de 450.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per això ha preparat diversos dispositius especials, amb el desplegament de més de 2.300 agents de Mossos d'Esquadra i el reforç dels cossos dels Agents Rurals i els Bombers, així com del número d'emergències 112. L'elevat risc d'incendi degut a la sequera farà que s'extremin les precaucions, amb la prohibició de llençar petards a menys de 500 metres de zona forestal, així com l'enlairament de fanalets.



Per la primera nit de Sant Joan sense restriccions, així com l'endemà, els Bombers de la Generalitat reforçaran el seu personal de guàrdia. L’any passat, entre les 20 hores del dia 23 i les 8 hores del dia 24, els Bombers van atendre 763 avisos, la majoria, per sufocar incendis de contenidors, papereres i mobiliari urbà divers i petits incendis de vegetació.

Es preveu la sortida de més de 450.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona

D'altra banda, 300 efectius dels Agents Rurals vetllaran per la correcta ubicació de les fogueres i el bon ús de la pirotècnica. Des del 2016, s’han produït un total de 91 incendis forestals provocats per petards a Catalunya, que han cremat una superfície 152 hectàrees.



El telèfon d'emergències 112 es reforçarà amb un 228% més de personal en les hores punta de la segona nit amb més trucades de l'any, després de Cap d'Any. L’any passat va atendre durant la revetlla 5.256 trucades per 2.590 incidències. Interior recorda que davant l'elevat risc d'incendi, "caldrà extremar encara més les precaucions amb el llançament de petards o coets prop de zones boscoses". L'última setmana hi ha hagut diversos incendis, alguns simultanis, entre els quals un a una zona de difícil accés a Sant Pere de Ribes (Garraf).

Restriccions de trànsit

Pel que fa a la mobilitat, Interior preveu que uns 450.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana entre el dia 23 i el 24, amb afectacions sobretot a la zona costanera dijous a la tarda i divendres al matí. Per l'operació tornada, el diumenge 26, calcula que al voltant de 260.000 vehicles tornin a Barcelona.



Les vies que concentraran més retencions seran l’AP-7 en tram central durant la sortida, l'AP-7 nord de Sant Celoni a la Roca del Vallès durant la tornada, i també en el tram AP-7 sud a partir de Vilafranca del Penedès durant la tornada. També es preveu circulació densa amb retencions a les vies d’accés a localitats costaneres com l’N-340 al Vendrell i Torredembarra, la C-32, tant en el tram nord de Vilassar de Mar com en el tram sud de Sant Boi de Llobregat i Sitges, a la Costa Brava a la C-31 a Santa Cristina d’Aro i a la C-65 a Llagostera.



Per fer front a aquests volums de trànsit, Interior ja va anunciar que aplicaria mesures especials, com la limitació de la velocitat dels vehicles pesants a 80 km/h durant els caps de setmana, que hauran de circular pel carril de la dreta i sense fer avançaments en el tram central de l’AP-7, entre l’antic peatge de la Roca i l’antic peatge de Martorell. A més, el diumenge 26 els camions no podran circular de les 17 hores a les 22 hores per l’AP-7 entre Maçanet de la Selva i l’Hospitalet de l’Infant.