Interior destitueix el cap dels antiavalots condemnat però el recol·locarà en un nou destí, allunyat de l'ordre públic

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha anunciat que Jordi Arasa deixarà de ser el cap de l'ARRO a Barcelona i tindrà un destí allunyat de l'ordre públic, després que l'Audiència de Barcelona l'hagi condemnat a dos anys i quatre mesos de presó per colpejar acampats el maig del 2011 durant el desallotjament de plaça Catalunya del moviment del 15-M. En declaracions a TV3, Sallent també ha aprofitat per defensar que Arasa fos ascendit a l'espera de la decisió de l'Audiència. "No decidim qui ascendeix i qui no. És un procés reglat en el qual ell fa uns exàmens, supera unes proves i respecte a la borsa total dels aspirants surto no surt", ha dit. El comissari també ha demanat que els partits deixin els Mossos "al marge de la batalla política".

"Vaig parlar amb l'inspector i li vaig dir que pertocava que el canviéssim de destí", ha explicat Sallent després de la sentència de l'Audiència de Barcelona. Ha afegit que encara no ha determinat on anirà, però en qualsevol cas estarà allunyat de les funcions d'ordre públic.

El comissari en cap ha constatat que la d'Arasa és una sentència condemnatòria amb una "pena molt severa", que el deixa en una situació "complicada", tot i que la seva defensa té previst presentar recurs de cassació. Després de mostrar el "respecte" per a la decisió judicial, ha indicat que és precisament "en compliment d'aquesta sentència i del que pugui passar amb la cassació" que ha decidit que Arasa desenvolupi de moment la seva funció en una altra unitat.

Després que el Sindicat de Comandaments mostrés el seu suport a Arasa en un comunicat, Sallent ha subratllat que en aquest cas hi ha "moltes perspectives". Hi ha d'una banda el respecte a la decisió judicial, però també "la vivència del dia a dia d'un cos en la gestió de l'ordre públic, que ha estat molt convuls els últims vuit anys i que genera mirades que no són sempre coincidents". Al seu parer, és "normal" que al cos hi hagi molta gent que vegi d'una manera "molt severa" aquesta sentència i pensi que és una situació "molt perjudicial" per a Arasa.

Crítiques a Interior per l'ascens d'Arasa

Pel que fa al seu ascens enmig del procediment judicial, Sallent ha argumentat que si Arasa es va presentar a una promoció per ser inspector que va aprovar el 26 de setembre, "el que no pot fer cap responsable policial és no deixar que promocioni". Després d'apuntar que "els policies acostumen a no cometre delictes", ha remarcat que des del cos no es decideix qui ascendeix i qui no, sinó que és un "procés reglat" on es fan uns exàmens i es comparen resultats amb la borsa total d'aspirants. "Si jo digués que no surt perquè està en un procés judicial estaria cometent prevaricació", ha assenyalat.

A més, ha recordat que el procés judicial va arrencar el 2011, i ell l'ha d'enfocar des de la presumpció d'innocència. "En nou anys imagini's que li diguéssim que no té dret a res", ha apuntat, alhora que ha constatat que és "habitual" que en l'ordre públic es presentin denúncies contra els Mossos actuants.

La decisió de l'ascens ha generat una allau de crítiques inclòs en l'àmbit polític i fins i tot des del mateix àmbit de la majoria parlamentària del Govern, després que diversos dirigents d'ERC hagin criticat l'ascens d'Arasa. Sallent ha reclamat que els partits deixin el cos al marge de la batalla política, i ha opinat que és "legítim" que uns i altres busquin guanyar la confiança de la ciutadania, però "erosionar la policia no aporta res".