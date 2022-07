Interior extrema les restriccions per la nova onada de calor i les amplia a 357 municipis i tanca 11 massissos 

El Departament d'Interior ha ampliat a 357 municipis de 27 comarques les restriccions per l'onada de calor i tancarà 11 massissos fins a la mitjanit de dimarts. Així, la Direcció General d'Agents Rurals ha elevat el nivell 3 del Pla Alfa a 82 municipis més que els vigents fins ara i a set comarques més.

Pel que fa als massissos es passa de nou a onze, ja que s'hi sumen Montmell-Marmellar i Montsant. Les restriccions estaran vigents des de la mitjanit de divendres a la mitjanit de dimarts. Entre d'altres, es manté la suspensió d'activitats de lleure, es restringeixen les colònies i se suspèn l'activitat agrícola amb maquinària entre les 12 i les 18 hores en els municipis amb el nivell 3 activat.

Les comarques afectades són l'Alt Camp (4 municipis), l'Alt Empordà (45 municipis), l'Alt Penedès (15 municipis), Alt Urgell (5), Anoia (18), Bages (30), Baix Empordà (24), Baix Llobregat (24), Baix Penedès (8), Barcelonès (3), Conca de Barberà (4), Garraf (6), Garrigues (12), Gironès (19), Maresme (11), Moianès (6), Noguera (19), Pallars Jussà (6), Pla de l'Estany (9), Priorat (11), Ribera d'Ebre (1), Segarra (6), Selva (12), Solsonès (11), Urgell (6), Vallès Occidental (19) i Vallès Oriental (25).

Els onze espais naturals tancats són al Montgrí, al cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialb, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montsant i Montsec-Marmellar.

Prohibicions i excepcions

En la suspensió de l'activitat agrícola, s'exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l'alfals i altres herbàcies, llaurar els cams de rostolls i el conreu d'arròs.

D'altra banda, es restringeixen les activitats de casals de vacances i casals esportius al nucli de població excepte que es desplacin a algun altre nucli de població i no comporti ús del medi natural. També se suspenen les obres a la xarxa interurbana que comportin ús de maquinària amb risc d'incendi, inclosa la sega de cunetes, excepte si compten amb una autorització expressa. Queden suspesos també els usos excepcionals de la via en la xarxa interurbana de carreteres corresponents a proves esportives, marxes ciclistes, filmacions, trenets turístics, rallis i altres, excepte les que tinguin autorització del Servei Català de Trànsit amb informe previ de al Direcció General dels Agents Rurals.

Tampoc es podran fer servir eines com bufadors o serres radials a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 terrenys agrícoles. A més, es limita la circulació motoritzada en el medi natural, a excepció dels residents, i també la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals entre les 12 i les 19 hores.



Dilluns es tornarà a valorar si és necessari establir aquestes o altres mesures a partir de dimarts.

Nova onada de calor

La decisió s'ha pres davant la previsió d'un enduriment de l'onada de calor a partir d'aquest divendres. Així, Protecció Civil manté en alerta el Pla d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) i el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor davant la situació d'alt risc d'incendi.



Segons les previsions meteorològiques, divendres hi haurà un repunt de les temperatures màximes amb especial afectació a les comarques de Lleida, Segrià, Urgell i les Garrigues i es mantindrà fins dilluns, tot i que afluixarà lleugerament dissabte. Les temperatures mínimes també es mantindran altes per sobre dels valor habituals.

La humitat relativa serà molt baixa i l’ambient serà sec en general. Quant al vent, es possible que es produeixin algunes ratxes a alguns punts del litoral i prelitoral per l’entrada de marinada i podria produir-se alguna entrada de vent de component oest a la vall de l’Ebre i ponent.



Com a conseqüència de les condicions meteorològiques el risc d'incendi forestal es mantindrà en valors molt alts i extrems afectant més punts del territori i especialment les comarques centrals.

Protecció Civil ha demanat a la ciutadania en general que extremi les precaucions per evitar el risc d'incendi forestal, especialment a aquells que es troben en municipis amb nivell 2 del Pla Alfa i a les zones turístiques. Entre d'altres, ha recordat la prohibició d'encendre foc i de fer llançament de coets o altra pirotècnica voladora a menys de 500 metres de zona forestal. Tampoc ha insistit que no es llencin burilles des dels vehicles i que es truqui immediatament al 112 si s'observa una columna de fum.



De la seva banda, el Departament de Salut manté activat el protocol POCS en fase 2 per fer seguiment dels efectes de l'onada de calor persistent, sobretot entre les persones més vulnerables.