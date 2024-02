Interior ofereix els Mossos per reforçar la seguretat dels Jocs Olímpics de París

El Departament d'Interior ha ofert a França la possibilitat de reforçar el dispositiu policial pels Jocs Olímpics de París amb la incorporació de membres del cos de Mossos d'Esquadra. El conseller Joan Ignasi Elena ho ha traslladat en reunions amb diversos representants de l'Assemblea Nacional francesa i el ministeri de l'Interior, en el marc d'un viatge institucional que ha fet aquest dimecres i dijous.

Elena ha recordat que la decisió final depèn de França, però ha volgut mostrar la seva "predisposició" a col·laborar amb els estats de la UE. El titular d'Interior ha detallat que l'Estat francès "té la voluntat d'incorporar personal i especialistes d'altres policies europees" de cara als jocs de París. "Des del Govern contribuirem amb allò que faci falta en la protecció d'aquest esdeveniment", ha subratllat.

En la mateixa línia, el dirigent republicà ha parlat amb les autoritats franceses sobre el dispositiu de seguretat de la Copa Amèrica de vela, que se celebrarà a Barcelona entre els mesos d'agost i octubre de 2024. "Una part dels dos esdeveniments se solaparà, i en aquest sentit hem parlat tant de com abordar la seguretat dels Jocs Olímpics com la seguretat de la Copa Amèrica", ha detallat.

Compromís per prevenir l'extremisme

Per altra banda, les reunions a la capital han servit per "reforçar lligams" amb les autoritats franceses en àmbits com la lluita contra el narcotràfic o el terrorisme, camins que "s'han d'emprendre de forma compartida". El conseller ha detallat que s'ha arribat al compromís de "mantenir un diàleg permanent i un intercanvi d'informació sobre la prevenció de l'extremisme, la radicalització, la delinqüència i els grups violents com a prioritat al conjunt d'Europa".

El conseller ha posat especial èmfasi amb la necessitat de col·laborar amb França, un país transfronterer "amb qui es comparteixen necessitats, inquietuds, experiències i riscos". "És positiu que hi hagi una col·laboració, una bona entesa, un diàleg i un contacte permanent", ha manifestat.

✅ Intensifiquem la col·laboració amb la policia francesa en la lluita contra el narcotràfic.



Feminització del cos

Al llarg del viatge, Elena ha explicat la feina que fa el Govern en matèria de seguretat i ha intercanviat opinions sobre bones pràctiques. Els temes més destacats a les reunions han estat l'ampliació dels cossos, la feminització, la lluita contra la violència masclista, la cooperació internacional i la formació. En concret, ha traslladat a les autoritats franceses les polítiques de feminització que està impulsant el Govern als cossos de seguretat.