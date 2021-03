Interior planteja tornar al confinament comarcal després de Setmana Santa, però el Procicat encara no ho ha estudiat

Tot i la pujada dels principals indicadors de la pandèmia, el Procicat no ha plantejat noves mesures durant aquesta Setmana Santa. Tot i això, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha plantejat aquest dimecres en roda de premsa "fer un pas enrere" i tornar al confinament comarcal si després d'aquest període la corba de contagiscontinua pujant, però ha insistit en que el Procicat encara no ho ha estudiat. Per la seva part, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha emfatitzat la importància de la corresponsabilitat de la població i ha afirmat que el que cal no és preveure què es farà després del 9 d'abril, sinó què es faran aquests cinc dies.

"Està a les nostres mans, només a les nostres mans frenar el creixement de la pandèmia", ha asseverat. Tot i que ha matisat que la pujada no és "tan dràstica" com la d'octubre, ha apuntat que és suficient perquè la població se senti "alertada". "És important no especular amb les mesures", ha asseverat.

Per la seva part, Sàmper ha explicat que hi haurà 1.070 controls amb 1.428 Mossos d'Esquadra durant els cinc dies de Setmana Santa a les vies de màxima mobilitat i també a les principals carreteres de caràcter secundari. Tot i que ha explicat que l'objectiu principal és assegurar una conducció segura, la mobilitat estarà permesa per tota Catalunya però amb la bombolla de convivència.



Vergés demana no confondre la població amb la nova llei

El Consell Interterritorial de Sanitat s'ha reunit aquest dimecres per discutir les mesures del reial decret de nova normalitat, impulsat el juny del 2020. "El Congrés de Diputats va aprovar que es tramités del projecte de llei, que fins ara no ha estat llei. Això ja em sembla força inaudit", ha criticat la consellera, qui considera que aquesta norma no està actualitzada i que pot confondre la població. La principal polèmica d'aquesta llei és l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a l'aire lliure, cosa que ja està regulada a Catalunya. "Nosaltres ja tenim la normativa en espais tancats i oberts. Quan és incompatible, com és un bany a la platja, això s'ha de poder fer. No s'ha de confondre la gent. No és res nou i ens sembla increïble que aquesta llei no hagi caigut", ha insistit.