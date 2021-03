Cinc paràmetres preocupants que mostren l'inici de la quarta onada de la pandèmia

Dia rere dia empitjoren els principals indicadors de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya. Ja fa un parell de setmanes que es va capgirar la tendència i que els casos tornen a pujar, una situació que tot apunta que s'accelerarà els propers dies amb el previsible increment dels contactes socials derivat de la major mobilitat que hi haurà durant la Setmana Santa. En una roda de premsa celebrada aquest dimarts, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va destacar que l'última setmana l'activitat vinculada a la Covid-19 als centres d'atenció primària (CAP) s'ha incrementat entre un 6% i un 7% i que el ritme de creixement "ha agafat una mica més de velocitat" els darrers dies. Repassem alguns dels principals indicadors de l'epidèmia a casa nostra per constatar que la situació torna a ser preocupant.

La velocitat de propagació s'accelera

Just fa un parell de setmanes que la velocitat de propagació de la pandèmia, o taxa RT, va tornar a superar l'1, un nivell que, amb l'única excepció de quatre o cinc dies, gairebé no teníem des de mitjans de gener. Aquest dimecres se situa en 1,19, el que significa que cada 100 persones positives en contagien 119, de manera que l'epidèmia torna a estar en clara expansió. Un nivell tan elevat no es registrava des de fa més de dos mesos, quan s'estava en el pic de la tercera onada.

Més de 1.300 casos diaris

Quan l'RT creix i, sobretot, quan supera l'1, el nombre de casos diaris de coronavirus torna a créixer. I això és el que succeeix des de fa dies. En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha notificat 1.771 nous positius, i les darreres dades setmanals definitives -entre el 21 i el 27 de març- són de 9.328 contagis nous, el que suposa una mitjana de 1.332 casos el dia. És un creixement del 16% respecte la setmana anterior i del 25,8% amb relació a fa quinze dies.



Les dades avançades apunten a què l'empitjorament continuarà, ja que la positivitat de les persones amb símptomes que se sotmeten a un test d'antígens no deixa de créixer i ja és de l'11,04%, un nivell inèdit en el darrer mes i mig . En l'última setmana -dades fins ahir, dimarts- els casos detectats per aquest sistema són 3.171, clarament per sobre dels 2.805 de set dies enrere. La incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants s'eleva a 225, quan havia caigut per sota dels 200.

El risc de rebrot torna a ser molt elevat

El risc de rebrot ja se situa en 267 punts, cinc per damunt de l'anterior balanç. A partir de 200 es considera que el risc de rebrot és molt elevat, un nivell que en el que portem d'any només no s'ha superat durant quatre dies de mitjans de mes. Per sota de 100, és a dir, sense tenir un risc elevat, només hi ha cinc comarques: el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Penedès i el Solsonès, la comarca que presenta una millor situació.

La positivitat de les proves supera el que recomana l'OMS

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la positivitat de les proves per detectar el coronavirus ha de situar-se per sota del 5% per tenir l'epidèmia sota control. Això es va aconseguir a Catalunya durant la primera meitat de mes. Des d'aleshores, però, ja no ha estat així i el nivell, que no deixa de créixer, ja se situa en el 5,67%, el que indicaria que s'escapen positius i que la malaltia no està controlada.

La pressió als hospitals va a més

Ara mateix hi ha als hospitals catalans 1.498 pacients ingressats amb Covid, 105 més que fa una setmana i la xifra més elevada des del 15 de març. També en aquest cas el descens s'ha aturat i els ingressos tornen a créixer, posant en qüestió la capacitat del sistema sanitari per mantenir la seva activitat no lligada al coronavirus. Encara més preocupant és la situació a les unitats de cures intensives, amb 411 pacients Covid. Després de la tercera onada només durant dos dies aquesta dada ha estat per sota dels 400 ingressats. Cal recordar que la segona onada va iniciar-se amb poc més de 150 pacients crítics i la tercera amb uns 320, de manera que l'arribada de la quarta onada es produeix amb unes UCI molt més tensionades.

La cara: la vacunació agafa velocitat

A l'espera que a partir de l'abril l'arribada de dosis de les vacunes comenci a ser realment massiva, la vacunació ha agafat velocitat aquesta setmana. Les darreres 24 hores s'han posat més de 58.000 dosis entre les primeres i les segones, i la xifra de la darrera setmana se situa a tocar de les 250.000, el volum més elevat fins ara. L'11,1% de la població catalana ha rebut ja almenys la primera dosi de la vacuna (el 13,1% de la major de 16 anys), mentre que la cobertura amb la primera i la segona dosi és del 6,6%.