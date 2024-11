Una investigació revela el nom dels responsables de l'espionatge amb Pegasus contra l'independentisme 

Entre el 2017 i el 2022, més d'una seixantena de polítics, advocats, periodistes i persones de la societat civil relacionades amb l'independentisme català van ser espiades amb Pegasus, un programa d'espionatge de la firma israeliana NSO Group. Entre els espiats hi havia els expresidents Pere Aragonès, Joaquim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas. Espionatges autoritzats pel Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), tal com va reconèixer al Tribunal Suprem. Ara, i per primera vegada, una investigació internacional posa noms i cognoms als responsables de Pegasus i la seva distribució a Europa.

Es tracta d'una investigació impulsada pel centre per a la defensa dels drets humans Irídia i altres organitzacions com l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE) i Amnistia Internacional. L'informe pericial apunta a tres càrrecs concrets de l'empresa israeliana propietària del programari, NSO Group, amb filials a Luxemburg, que serien els principals responsables d'aquest espionatge suposadament il·legal i no emparat per la legislació espanyola.



‼️ Avui fem un pas més en la lluita contra #Pegasus posant nom i cognoms als responsables

de l’espionatge d’Estat. #IrídiavsPegasus



📺 Segueix la roda de premsa en directe a les 10 h: https://t.co/pTZvHaw6BR



➡️ Ajuda'ns a portar-los a judici! https://t.co/AcfhJ1Ch0m pic.twitter.com/VodOxyViYG — IRÍDIA (@centre_IRIDIA) November 13, 2024

Es tracta de Shalev Hulio, fundador de l'empresa matriu NSO el 2010, actual conseller delegat i directiu de dues filials luxemburgueses des del 2019; Omri Lavie, també fundador i directiu d'una filial luxemburguesa; i Yuval Somekh, directiu d'una de les filials entre el 2016 i el 2020 i d'una altra filial entre el 2019 i el 2020.

Una ampliació de la querella

La investigació revela que aquests tres serien els responsables de l'espionatge il·legal al telèfon d'Andreu Van den Eynde, l'advocat d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Ruben Wagensberg per la causa de l'1-O. En aquest sentit, Irídia, en nom de Van den Eynde, ha presentat una ampliació de querella al jutjat barceloní que fa uns dos anys que ho investiga. L'entitat aporta l'informe pericial que apunta contra aquests tres directius i demana al jutjat que reclami a Luxemburg la seva col·laboració i declaració per videoconferència.

Les organitzacions reclamen a la Unió Europea que assumeixi les conclusions de la comissió del Parlament Europeu sobre aquest espionatge i legisli per evitar abusos. A més, volen que es prohibeixi el programari Pegasus, en considerar que el seu ús és totalment incompatible amb el respecte als drets fonamentals. Així, asseguren que el programa espia no discerneix quin tipus d'informació s'extreu dels dispositius mòbils infectats i, per tant, és impossible limitar-ne la capacitat invasiva, com es requereix en qualsevol intromissió en drets fonamentals.

Pegasus es podria haver utilitzat en 70 estats i podria haver afectat a 50.000 persones

Anaïs Franquesa, directora d'Irídia, ha explicat que qualsevol persona investigada per un jutjat, fins i tot si se l'intervenen les comunicacions, té més drets que una persona espiada amb Pegasus. Així, recorda que quan la policia intercepta les comunicacions d'un mòbil, posteriorment es pot saber què se n'ha obtingut i durant quant de temps. A més, es pot impugnar. En canvi, amb Pegasus aquesta informació ha estat impossible d'aconseguir fins ara.

Cèlia Carbonell, també d'Irídia, ha recordat que alguns estudis apunten que Pegasus es podria haver utilitzat en 70 estats i 50.000 persones. A Espanya, tampoc estan segurs que només el tingui el CNI, sinó que en diversos sumaris judicials contra l'independentisme català hi ha indicis que la Policia Nacional o la Guàrdia Civil també hi podrien haver tingut accés.

Irídia posarà aquest informe pericial al servei d'altres casos d'espionatge judicialitzats i ha advertit que no s'aturarà només amb aquests tres directius, i que arribarà fins les instàncies judicials internacionals, si fa falta, per aturar aquestes pràctiques.

Un documental a HBO

Coincidint amb l'anunci d'Irídia s'ha fet públic el primer tràiler del documental d'HBO Max Surveilled, sobre el ciberespionatge de NSO Group. El documental, que també aborda el ciberespionatge amb Pegasus a independentistes catalans, es podrà veure a partir del 20 de novembre.