Israel envaeix el sud del Líban mentre segueix bombardejant Beirut i altres zones del país

Israel ha iniciat aquesta matinada una operació terrestre al sud del Líban mentre segueix bombardejant Beirut i altres zones del país, segons ha anunciat l'Exèrcit hebreu a través dels seus canals oficials. Les tropes ha atacat per primera vegada el campament de refugiats palestins d'Ein el-Hilweh, el més gran de tot el Líban, on almenys han mort cinc persones. Més de 100.000 palestins viuen en aquest campament.

Es tracta, segons l'IDF, d'una incursió amb atacs "limitats, localitzats i específics contra objectius i infraestructures de Hezbollah", però en realitat Israel està atacant amb duresa en diversos fronts, com Gaza, on almenys set persones més van morir en un nou atac contra una escola que acollia palestins desplaçats. Israel també va llançar diverses bombes sobre Damasc. L'agència siriana de notícies estatal va reportar diversos atacs aeris suposadament per part d'Israel. Almenys tres persones van morir, entre elles la periodista de la televisió siriana Safaa Ahmed, i nou més van resultar ferides.

Segons l'exèrcit, en aquest cas, es tracta d'objectius en "municipis propers a la frontera que suposen una amenaça imminent" per a les comunitats israelianes del nord i els seus soldats actuen d'acord amb un "pla metòdic" pel que, afirma, "s'han estat entrenant i preparant en els mesos recents".

Hezbollah, per part seva, ha informat que ha intensificat els atacs d'artilleria contra les tropes israelianes que es concentraven a la frontera. En concret, s'ha produït un atac als voltants de Metula, una localitat fronterera israeliana. El mateix Exèrcit israelià va confirmar que s'han llançat 10 projectils des del Líban en aquesta zona.



Els Estats Units enviaran més tropes a la zona

Els secretari de Defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, ha expressat el seu suport a Israel i al seu "dret a defensar-se". En aquest sentit, Austin ha afirmat que ha parlat amb el seu homòleg israelià, Yoav Gallant, sobre les operacions israelianes i han estat d'acord en la "necessitat de desmantellar la infraestructura d'atacs al llarg de la frontera per garantir que la Hezbollah libanesa no pot causar un nou atac com el del 7 d'octubre contra les comunitats del nord d'Israel".

Alhora, el Pentàgon va anunciar dilluns que els Estats Units desplegaran "unes milers de tropes" addicionals a l'Orient Mitjà per reforçar la seguretat i defensar Israel "en cas que siguin necessàries".



En tot cas, els Estats Units, ha dit el seu secretari de Defensa, segueixen defensant una "resolució diplomàtica per garantir que els civils poden tornar a casa seva a totes dues bandes de la frontera".