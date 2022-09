James Taylor, amic per sempre

Quan estiguis trist i preocupat

I necessitis una mà amiga

I res no va bé

Tanca el ulls i pensa en mi

Poques cançons a la història tenen un inici tan conegut i reconeixible com You've got a friend. Paraules d'amor, senzilles i tendres, que hem sentit, al llarg de 2 i 3 generacions, com una cançó de bressol, que cantes de nou, per reconfortar l'altre, per saber que no estàs sol. Així és el James, un músic amic, una veu de sempre que t'acompanya, que no et falla mai.

En un Palau de la Música ple de gom a gom, amb les entrades venudes des de fa 2 anys, amb diverses cancel·lacions pel mig per culpa de la Covid, James Taylor tornava a Barcelona set anys més tard. El Guitar BCN va fer una aposta molt forta per portar el prestigiós compositor nord americà a Barcelona. Fa dos dies que va començar la seva gira Europea a Madrid i demà anirà fins a Bilbao. El públic barceloní, majoritàriament sènior expectant, volia ser acaronat per les cançons que ens han acompanyat tota la vida.

El concert va arrencar amb Something in the way she moves, com si escoltessis el seu àlbum de grans èxits quan poses suaument l'agulla a la Cara A, com si la vida no canvies, escoltant la música de sempre. I així es va anar desgranant la nit, amb els temes més coneguts, sentits i viscuts fa temps, amb sabor de nostàlgia, amb un somriure en els llavis. Tots els èxits, Baby Jane, Country Road, Walkin' Man, el seu primer gran èxit Fire and Rain...

El cantant de Boston nascut fa 74 anys, és reconegut com un dels cantautors més influents de la música universal. Admirat com a músic, va revolucionar la manera de tocar la guitarra. Guanyador de cinc Premis Grammy, va començar la seva carrera el 1968 amb un LP on col·laboraven George Harrison i Paul McCartney. Però l'èxit va arribar 2 anys més tard amb el seu fantàstic segon treball, Sweet Baby Jane que el va catapultar a la fama internacional. Amb un carisma especial, amb la seva guitarra acústica, una veu suau i sensible, va formar part d'una fornada extraordinària de cantautors durant la dècada del 70 amb Carole King, Joni Mitchell, John Denver, Jackson Browne i Carly Simon, amb qui es va casar més tard. Va ser precisament l'èxit comercial de Taylor que va obrir el camí per a tota aquesta generació de cantautors. El següent LP llançat per l'artista va vendre més d'un milió de còpies, Mud Slide Slim and the Blue Horizon, que incloïa el senzill You've Got a Friend, tema escrit per la seva amiga Carole King. Aquesta cançó el va convertir des d'aquell moment en una llegenda. Poc després va caure en l'addicció a l'heroïna que gairebé el va matar si no fos pel seu amic Michael Brecker.

James Taylor i la seva banda al Palau de la Música Música. — Paco Peris

James Taylor és amable, dolç i proper, com la seva música. Els seus grans temes omplen de sensacions el Palau, el públic canta baixet les cançons que en algun moment han pintat les seves vides, balanceja el cap, aplaudeix, alguns s'aixequen. Un dels millors moments de la nit és quan va cantar Carolina in my mind, la cançó que va compondre al port d'Eivissa, de nit, esperant un ferry cap a Formentera a l'estiu de 1968. I així passa la nit, Mexico, You've got a friend, How sweet it is... amb un James agraït, un públic satisfet, tots atrapant el temps en uns instants on present i passat es confonen.

Cançons eternes, himnes amb material sensible, volves de neu dolces que no es desfan mai i que acompanyaran les generacions futures, cantades per un trobador que sempre ha cregut en el contacte amb el públic, en l'amistat, com el millor antídot contra el pas dels anys.

Hivern, primavera, estiu o tardor,

Tot el que has de fer és trucar.

Senyor, hi seré, si hi seré.

Tens un amic.