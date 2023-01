Jaume Arnella, els Quicos o les Tanxugueiras, alguns dels grans reclams de la nova edició del Tradicionàrius

L'inici de l'any 2023 ens porta la 36a edició del Festival Folk Internacional Tradicionàrius, que dona el tret de sortida aquest divendres amb gairebé tres mesos de música folk i d'arrel tradicional. En total, més de 60 propostes musicals passaran per l'escenari dels Tradicionàrius, entre els quals destaquen Jaume Arnella, els Quicos, Fetén Fetén, les Tanxugueiras i Corrandes són corrandes.

Entre les cites més assenyalades d'aquesta 36a edició del certamen s'hi troben els 30 anys del Foguerons de Sant Antoni a Gràcia (26 de gener); el consert de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries (3 de març); el concert amb motiu dels 10 anys de trajectòria de Fetén Fetén (5 de febrer), el de Corrandes són corrandes (17 de març); així com un concert pels 80 anys del cantant folklorista català Jaume Arnella, programat pel 23 de març.

Una altra de les grans estrelles del cartell serà l'actuació del popular grup gallec Tanxugueiras, finalista del Benidorm Fest per anar a la passada edició d'Eurovisió, que hi actuaran el 10 de mar en col·laboració amb el Palau de la Música i també el concert d'Arnau Obiols, conjuntament amb el Barnasants, fixat pel 23 de febrer.

La programació del Tradicionàrius s'inaugura aquest divendres amb el concert homenatge a Jordi Fàbregas, fundador del certamen i mort el gener de 2021. Aquest concert in memoriam oferirà una selecció de repertori que mostra sensibilitats diverses i també l'evolució de la cultura popular, i hi participaran cantants convidats, entre els quals Patri Garcia, Arturo Gaya, Arnau Obiols, Artur Blasco i Sicus Carbonell.

Una barreja d'estils tradicionals de tot el món

Aquesta edició del festival presentarà una gran varietat d'estils musicals, entre els quals hi trobem la música tradicional i folklòrica barrejada amb estils contemporànics com el rap o l'electrònica.

La proposta és fer un viatge a través de la música del territori estatal però també internacional, arribant fins als Estats Units, França, Iran o el Brasil, en un intent d'apropar al públic "músiques d'arrel i contemporànies, i d'altres que beuen de les noves tendències", segons ha explicat la directora artística del Tradicionàrius, Carol Durán.

Tota la programació completa es divideix en diferents blocs, entre els quals hi trobem concerts puntuals o esporàdics; el bloc Tradicionàrius al Palau, on es fan col·laboracions amb el Palau de la Música per portar grans formats; Tradicionàrius d'autor; el festival a Santa Eulàlia; Les Vespres dels Dimecres, i molts altres blocs. El certamen també proposa un gran ventall d'activitats, com tallers d'instruments i danses, prsentacions de llibres o exposicions.