Jaume Asens serà el número dos i Compromís tindrà el número tres en la llista de Sumar a les eleccions europees

Sumar ha tancat un acord amb Catalunya en Comú i amb Compromís aquest dijous de cara a les eleccions europees perquè la formació catalana concorri en segon lloc i la valencianista en el tercer en la candidatura abanderada per la vicepresidenta segona del Govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz.

A primera hora de la tarda, els de Díaz i Compromís informaven en un comunicat conjunt que havien "acordat concórrer juntes a les pròximes eleccions europees, que se celebraran el 9 de juny. En el marc de la negociació, totes dues formacions han determinat que Compromís ocuparà el número 3 de la llista".

El candidat o la candidata el designarà la formació valenciana i l'acord se sotmetrà a ratificació en l'Executiva que Compromís celebra aquest mateix dijous a la tarda.

"Amb aquest acord, presentem una candidatura que representarà la veu dels i les progressistes valencianes i del conjunt de l'Estat a Europa. Considerem que en aquestes eleccions en les quals ens juguem el futur d'Europa la plurinacionalitat ha d'estar també plasmada en el Parlament Europeu. Ens juguem un futur feminista, verd, sostenible i laborista", resa el comunicat.

Més tard, la Cadena Ser avançava que Díaz havia atorgat el segon lloc de la llista al candidat dels comuns, Jaume Asens, que des de fa setmanes sonava com un de les principals propostes per copar els principals llocs de sortida (va arribar a sonar fins i tot com el número u).

Una negociació complexa

Aquests dos acords arriben després de diverses setmanes de negociació en les quals Compromís i els comuns reclamaven un lloc de sortida en els comicis europeus. Sumar manté negociacions amb altres formacions que també demanen llocs de sortida, com a Esquerra Unida o Verdes Equo, unes negociacions que encara no s'han tancat i que continuen.

Segons les fonts dels diferents partits consultades, els primers tres o quatre llocs resultarien fonamentals per garantir que els candidats aconsegueixin la seva acta com a eurodiputats. El número u de la candidatura serà per a Estrella Galán, directora de la Comissió Espanyola d'Atenció al Refugiat (CEAR), un perfil que totes les formacions que mantenen negociacions amb Sumar han acceptat.

El número dos serà Asens, i el tres l'ocuparà el candidat o candidata designat per Compromís; la resta de llocs de sortida (on el quart seria clau) es repartirien entre Esquerra Unida (que ha designat a Manu Pineda en primàries), Verds Equo (el seu representant és Florent Marcellesi) i altres partits, com Más Madrid.