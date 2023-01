Joel Díaz deixa el programa 'Zona Franca' després de l'acomiadament de l'humorista Manel Vidal

Joel Díaz no presentarà més el Zona Franca. L'humorista ha anunciat a través de Twitter que deixa el programa arran de la decisió presa per la direcció de TV3 d'apartar del late night al també humorista i col·laborador Manel Vidal per una broma sobre el PSC.

"Plego arran de la decisió presa per la direcció de TV3 d'apartar del programa a Vidal, una decisió que considero injusta i inacceptable tant en el fons com en la forma en què s'ha pres i comunicat", ha assenyalat en una piulada. Magí Garcia, guionista del programa, també ha anunciat que plega: "Espero que TV3 valori el talent de l'equip del programa i puguin continuar treballant. Poder deixar una feina és un privilege que no tothom pot exercir i sento el maxim respecte per tots ells".



Díaz també ha reconegut la "gran feina" dels seus companys de programa, "gent amb talent i ganes, amics i amigues a qui estic molt agraït", i ha demanat que tinguin "una oportunitat de continuar treballant" i que la cadena catalana "s'esforci per fer-ho possible".

No obstant, poc després de l'anunci de Díaz, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha emès un comunicat en què ha lamentat la decisió del presentador i ha anunciat que suspendrà temporalment el programa mentre n'estudia la continuïtat. Així, avui, i els pròxims dies, no hi haurà emissions del Zona Franca. La CCMA ha assegurat que Díaz continuarà vinculat a l'espai L'última hora del matí de Catalunya Ràdio.



El fins ara col·laborador del late night de la televisió pública, Manel Vidal. conduïa una secció setmanal que consistia en un fals consultori polític satíric. En la seva última intervenció, l'humorista va fer servir un political compass, el clàssic gràfic que s'utilitza per situar algú políticament: esquerra/dreta i autoritari/llibertari, per comentar les negociacions dels pressupostos catalans.

A l'hora de situar a votant del PSC, es va mostrar en pantalla una esvàstica gegant de color blau cel (fent referència a un popular mem d'Internet). Aquesta broma no va agradar gens a la direcció de TV3, que divendres passat va anunciar l'acomiadament de l'humorista Manel Vidal. De fet, va ser el mateix director de TV3, Sigfrid Gras, qui va prendre la decisió d'acomiadar el col·laborador perquè "va superar els límits".



El director de TV3 va assegurar que "revisen tots els guions" amb la productora, però en aquest cas era un gràfic, que no estava adjunt al guió i per tant no el van veure. No obstant, el mateix Manel Vidal va donar la seva versió dels fets, desmentint la versió de : "És lamentable que el director de TV3 surti a mentir l'endemà de l'acomiadament. El gràfic era al guió i el programa és en fals directe", criticava Vidal.

