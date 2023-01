TV3 acomiada l'humorista Manel Vidal del programa 'Zona Franca' per una broma sobre el PSC 

L'humorista Manel Vidal, conegut per la seva participació en el programa d'humor La Sotana i El Soterrani, ja no tornarà a sortir al Zona Franca, el late night conduït per Joel Díaz que TV3 va estrenar l'octubre passat. Així ho han decidit la direcció de la cadena pública i la productora del format, Atomic Beat, després que en la seva última intervenció al programa fes una broma sobre el PSC que no ha agradat gens a la televisió pública, segons ha avançat el diari Ara.



El fins ara col·laborador del late night de la televisió pública conduïa una secció setmanal que consistia en un fals consultori polític satíric. En la seva última intervenció, l'humorista va fer servir un political compass, el clàssic gràfic que s'utilitza per situar algú políticament: esquerra/dreta i autoritari/llibertari, per comentar les negociacions dels pressupostos catalans.

Fins aquí tot bé. El "problema" va arribar quan l'humorista va situar un votant del PSC a la part de dalt i a la dreta, però el gràfic ja no era un quadrat amb dos eixos, quan el quadre va tornar a sortir en pantalla havia adoptat la forma d'una esvàstica gegant de color blau cel (fent referència a un popular mem d'Internet). "L'única diferència entre el PSC i Junts és que el PSC podria posar a la presó els de Junts", va dir.

La broma no ha agradat gens al consell de govern de la Corporació, on tres dels set membres són nomenats a proposta del PSC. TV3 diu que Vidal ha superat "una línia vermella". El programa ha estat censurat i retirat del web de TV3 i del seu canal de YouTube, però el vídeo s'ha difós com la pólvora a través de les xarxes socials, amb la col·laboració, entre d'altres, de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que ha donat suport a l'acomiadat.



Sobre el polèmic acomiadament de Vidal, el director de TV3, Sigfrid Gras, ha assegurat aquest divendres a Rac1 que la decisió d'acomiadar l'humorista ha estat seva perquè "han superat els límits". "Amb el Zona Franca buscàvem un canvi generacional i érem conscients que era una aposta que tenia riscos; el gag de Vidal no s'adequa a TV3", ha dit.

El director de TV3 ha assegurat que "revisen tots els guions" amb la productora, però en aquest cas era un gràfic, que no estava adjunt al guió i per tant no el van veure. Sigfrid també ha avançat que a partir de la setmana que ve, el presentador, Joel Díaz, no començarà el programa dient "Puta nit i bona Espanya", com fa habitualment. "És una broma que ja ha fet el seu recorregut; hi haurà canvis", ha dit.

Aquesta setmana mateix, Joel Díaz denunciava que el Zona Franca havia perdut un patrocini per "una campanya mediàtica" coordinada per partits de dreta i extrema dreta, justament per les paraules "Puta nit i bona Espanya".



Polèmica al 'Planta baixa'

Polèmica rere polèmica. L'acomiadament de Manel Vidal del Zona Franca no ha estat l'únic moviment que ha fet aquests últims dies la direcció de TV3. També ha fet canvis en el programa Planta Baixa, que s'emet cada tarda de dilluns a divendres. Segons ha avançat NacióDigital, la Corporació i la productora La Manchester han decidit apartar de les seves funcions els responsables que van posar per error la cançó Rata de dos patas, de Paquita la del Barrio, mentre en pantalla apareixia una imatge de l'expresident Carles Puigdemont. Concretament, han desplaçat el realitzador i el tècnic de so.

El mateix dia que va passar, el passat 12 de gener, la presentadora del programa, Agnès Marquès va demanar disculpes en directe i va explicar que va ser un error tècnic no intencionat, "una fatal coincidència". I és que durant tot el programa es van anar posant temes musicals de desamor publicats al llarg de la història arran de la cançó de Shakira sobre la seva ruptura amb Gerard Piqué.

A les xarxes socials, el programa va lamentar la situació. "Immediatament ho hem aclarit en directe i hem demanat disculpes als telespectadors. També les hem fet arribar al MHP Carles Puigdemont. Lamentem la imatge emesa i reiterem les disculpes a tota l'audiència"